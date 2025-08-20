ყირიმის ხიდზე თავდასხმისთვის განკუთვნილი ავტომობილის გადამყვანები კრასნოდარის მხარეში დააკავეს - რუსული მედია

რუსული სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს „რია ნოვოსტის“ ცნობით, კრასნოდარის მხარის სოფელ სტარონიჟესტებლიევსკაიაში დააკავეს ადამიანები, რომლებიც ყირიმის ხიდზე ტერორისტული თავდასხმისთვის განკუთვნილ, შენიღბული ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთულ, ავტომობილის მართავდნენ.
საინფორმაციო სააგენტო, არ ასახელებს დაკავებულთა რაოდენობას. "რია ნოვოსტის" თანახმად, „უკრაინის სპეცსამსახურების თანამზრახველები“, რომლებსაც ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული ავტომობილი ავტომზიდით გადაჰყავდათ, ტრასის პირას დააკავეს. მარცვლეულის ელევატორთან ახლოს, რკინიგზის სადგურთან სამი წუთის სავალ მანძილზე.
18 აგვისტოს რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა (ФСБ) გაავრცელა ცნობა, რომ აღკვეთეს "უკრაინის სპეცსამსახურების კიდევ ერთი მცდელობა, ყირიმის ხიდზე დიდი სიმძლავრის ბომბი აეფეთქებინათ“.
უწყების მტკიცებით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა Chevrolet Volt-ის მარკის ავტომობილში იყო მოთავსებული და რუსეთში უკრაინიდან საქართველოს გავლით შეიტანეს - "ზემო ლარსის" საკონტროლო-გამშვები პუნქტიდან. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ იგეგმებოდა ავტომობილის კრასნოდარის მხარეში გადაყვანა კერძო გადამზიდავის მიერ მართული ავტომზიდით.
"ეფესბეს" ინფორმაციით მიხედვით, მანქანა შემდგომში სხვა მძღოლისთვის უნდა გადაეცათ, რომელსაც ასაფეთქებელი ნივთიერებების არსებობის შესახებ არაფერი უნდა სცოდნოდა და ყირიმის ხიდზე გავლისას „უნებლიე თვითმკვლელ ტერორისტად ქცეულიყო“.
იუწყებიან, რომ რუსეთის სპეცსამსახურმა მოახერხა „ასაფეთქებელი მოწყობილობის იდენტიფიცირება და გაუვნებლება“ და ასევე ყველა იმ პირის დაკავება, ვინც რუსეთის ტერიტორიაზე ავტომობილის გადაყვანაში მონაწილეობდა.
"რია ნოვოსტის" მოჰყავს, რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხელმძღვანელის სერგეი აქსენოვის ციტატა, რომლის თანახმადაც, ავტომობილი დატვირთული იყო 130 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერებით.
"ეფესბეს" მიერ, 18 აგვისტოს, იმ დღეს, როდესაც ვაშინგტონში უკრიანის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის, ევროპელი ლიდერების და აშშ-ის პრეოზდემტის დონალდ ტრამპის მონაწილებით ომის დასრულებისა და რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების საკითხზე შეხვედრა იმართებოდა, გავრცელებულ ინფორმაციას კიევი და თბილისი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან.
"ქართული ოცნების" აღმასრულებელმა მდივანმა, მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე შესაბამისი კითხვის პასუხად თქვა,რომ "არაფერს გამორიცხავს", "რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები" და"შეიძლება მართლაც რაღაცა გაიპარა საქართველოდან ან არ გაიპარა, არავინ არ იცის ეს - ამას დადგენა სჭირდება. სამართალდამცავებიც ჯერ მოახდენენ რეაგირებას და შემდეგ განცხადებას [გააკეთებენ]".
საქართველოს გავლით ასაფეთქებელი ნივთიერებების მიწოდების შესახებ განცხადება მოსკოვში 2022 წლის ოქტომბერში ყირიმის ხიდზე სატვირთო მანქანის აფეთქების შემდეგაც გააკეთეს. მაშინ რუსეთის ხუთი და უკრაინის სამი მოქალაქე დააკავეს. გარდა ამისა, ბრალდება წაუყენეს საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე ინასარიძეს - 2024 წელს რუსეთმა ის სახელმწიფოთაშორის ძებნილ პირთა სიაში შეიყვანა.
ტვ „პირველის“ ინფორმაციით. რუსული გამოძიების მასალებში ნახსენები სატვირთო მანქანა ინასარიძის დედას ეკუთვნოდა, რომელმაც რუსულ ვერსიას „ბოდვა“ უწოდა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მაშინ განაცხადეს, რომ ქვეყანას ყირიმის ხიდზე მომხდარ აფეთქებასთან "შემხებლობა არ აქვს".
ყირიმის (ქერჩის) ხიდი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ აშენდა. უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ მის მშენებლობას უკანონოდ მიიჩნევს და 2022 წელს რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ განაცხადა, რომ ხიდი ლეგიტიმური სამხედრო სამიზნე იყო. მისი დაზიანების ერთ-ერთი ბოლო მცდელობა მიმდინარე წლის ივნისში იყო, თუმცა მნიშვნელოვანი დაზიანების გარეშე ჩაიარა. მანამდე ხიდზე მოძრაობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში სრულად ან ნაწილობრივ იყო შეზღუდული.
