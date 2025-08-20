ლევან გაჩეჩილაძე გარდაიცვალა

ლევან გაჩეჩილაძე იყო პარლამენტის წევრი, პრეზიდენტობის კანდიდატი.
საჯარო ცხოვრება მან 1994 წელს კომპანია „Georgian Wines and Spirits"(GWS)-ის დაფუძნებით დაიწყო.
1999 წელს პირველად გახდა დეპუტატი - 2002 წლამდე ის "საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის" წევრია, 2002 წელს კი დავით გამყრელიძესთან ერთად აფუძნებს პარტია "ახალი მემარჯვენეებს."
2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლევან გაჩეჩილაძე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი იყო საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე. მიიღო ხმათა 25,7%. ოპოზიცია ამ შედეგს გაყალბებულად მიიჩნევდა და არ ეთანხმებოდა - საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მისმა ძმამ, გიორგი გაჩეჩილაძემ, იგივე მომღერალმა „უცნობმა“ ტელეკომპანია „მაესტროზე“ დაიწყო გადაცემა „საკანი #5“. „საკნების ქალაქად“ დედაქალაქი თვეების განმავლობაში იყო გადაქცეული.
2025 წლის მაისში ლევან გაჩეჩილაძე სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოჩნდა, 7 ნოემბრის აქციის დარბევაზე სასაუბროდ - კომისია, რომელსაც იუსტიციის და კულტურის ყოფილი მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს, წინა ხელისუფლების, ენმ-ის მთავრობის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს სწავლობს.
