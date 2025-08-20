რუსეთმა ე.წ. "სტოპ-სიაში" შეიყვანა ბრიტანეთის 21 მოქალაქე

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 20 აგვისტოს განაცხადა სანქციების შემოღებაზე. უწყების თქმით, რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ "დიდი ბრიტანეთის საზოგადოების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საკონსულტაციო სტრუქტურების და ექსპერტთა წრეების რიგ წარმომადგენლებს".
ე.წ. "სტოპ-სიას", რომელიც რუსეთში შესვლის აკრძალვას ითვალისწინებს, დაუმატეს 21 ადამიანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავის ნაბიჯებს უწოდა პასუხი "ლონდონის მხრიდან გაგრძელებულ კონფრონტაციულ კურსზე, რომლის ფარგლებშიც ტარდება ძალისხმევა ჩვენი ქვეყნის დემონიზაციის მიზნით". ნათქვამია, რომ სიაში შეიყვანეს პირები, რომლებიც "ავრცელებენ დეზინფორმაციას და ზეპირ ბრალდებებს რუსეთის მიმართ" უკრაინასთან ომთან კავშირში, ასევე ისინი, რომლებიც "იბრძვიან დასავლეთის ანტირუსული პოლიტიკის გამკაცრებისთვის და კიევის რეჟიმის მხარდაჭერის გაძლიერებისთვის".
სიაში მოხვდა არაერთი ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი და პოლიტოლოგი. მათ შორის არიან თავდაცვის კვლევების სამეფო ინსტიტუტის ფინანსების და უსაფრთხოების განყოფილების დირექტორი ტომ კიტინგი, ლონდონის პოლიციის კონტრ-ტერორისტული განყოფილების ხელმძღვანელი დომინიკ მერფი, კუინსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი იან როლანდ გარნერი, გაზეთ The Guardian-ის ავტორი რაფაელ ბერი, The Telegraph-ის კორესპონდენტი დევიდ ჯოზეფ ბლერი, ტელეარხ Byline TV-ის ჟურნალისტები, მათ შორის ისინი, რომლებიც უკრაინაში მუშაობენ.
ლონდონში ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე.
რუსეთის ხელისუფლებამ მანამდე "სტოპ-სიაში" შეიყვანა ბრიტანეთის, ასევე აშშ-ის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ასობით მოქალაქე. მათ შორის არიან ჟურნალისტები და მკვლევრები, რომლებიც რუსეთსა და უკრაინაზე წერენ.
