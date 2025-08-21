პოლონეთმა საჰაერო თავდაცვა მაღალი დონის მზადყოფნაში გადაიყვანა - რუსეთის მიერ უკრაინის დაბომბვის გამო

პოლონეთმა ავიაცია გაააქტიურა და სამხედრო თვითმფრინავები ააფრინა რუსეთის მიერ უკრაინის დაბომბვის გამო. ინფორმაციას პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობა ავრცელებს.
"მოქმედი პროცედურების შესაბამისად, პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ აამოქმედა ყველა არსებული ძალა და რესურსი. აფრინდა მზადყოფნაში მყოფი გამანადგურებლების წყვილი, ხოლო საჰაერო თავდაცვისა და რადიოლოკაციური დაზვერვის სისტემები მოყვანილია საგანგებო სიტუაციის უმაღლეს დონესთან შესაბამისობაში“, - ნათქვამია ცნობაში.
პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულ სარდლობის განმარტებით, ამოქვედებული ზომების მიზანია პოლონეთის ტერიტორიისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
21 აგვისტოს ღამით უკრაინზე დრონებით და რაკეტებით მასირებული შეტევა იყო. თავდასხმის შედეგად, ზაკარპატიეს ოლქის ქალაქ მუკაჩოვოში ათზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ზაკარპატიეს ოლქზე თავდასხმა იუშვიათესი შემთხვევაა.
მანამდე, 19 აგვისტოს, რუსეთის მხრიდან უკრაინის ტერიტორიაზე დრონებით მიტანილი იერიშისას აღმოსავლეთ პოლონეთში ჩამოვარდა და აფეთქდა უპილოტო საფრენი აპარატი.
