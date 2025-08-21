ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის დეფიციტია

აფხაზური ტელეგრამის არხები ავრცელებენ ინფორმაციას დე ფაქტო რესპუბლიკაში არსებული საწვავის კრიზისისა და ავტოგასამათსადგურებზე არსბული რიგების შესახებ.
ინფორმაცია დაადასტურა ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომამადგელებმა. ე.წ. ენერგეტიკის მინისტრის ბატალ მუხბას სიტყვებით, უახლოეს დღეებში საწვავის ახალი პარტიის შეტანა იგეგმება, რაც საწვავის ბაზრის წარმომადგენლებზე გადანაწილდება.
მისი სიტყვებით, ზოგ კომპანიას ნამდვილად შეექმნა რესურსების დეფიციტი, მაშინ როცა რიგ მსხვილ მოთამაშეებს საჭირო რეზერვები აქვთ და აგრძელებენ საწვავის გაყიდვას თავიანთ ავტოგასამართ სადგურებზე.
მუხბამ შექმნილი ვითარების მიზეზებიც დაასახელა:
- ზაფხულში, ტრადიციულად ლოგისტიკა რთულდება ხოლმე რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში მიმავალი სამგზავრო მატარებლების რაოდენობის ზრდის გამო;
- რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მუშაობასთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი სირთულეები, რომელმაც გაართულა ნავთობპროდუქტების მიწოდების პრობლემები
- საწვავის მიწოდება მხოლოდ რუსეთიდან ხორციელდება
მისივე სიტყვებით ყურადღებით აკვირდებიან ბაზარზე არსებულ ვითარებას და „მუდმივი კონტაქტი აქვს რუს კოლეგებთან, რათა სწრაფად მოაგვაროს წარმოშობილი სირთულეები“.
