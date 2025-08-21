ზელენსკი: პუტინთან შეხვედრა ნეიტრალურ ევროპაში უნდა შედგეს. თურქეთი დასაშვებია, მოსკოვი გამორიცხულია

კიევი მიიჩნევს, რომ პოტენციური ორმხრივი შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შორის ნეიტრალურ ევროპაში უნდა ჩატარდეს. ამის შესახებ ზელენსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა.
„ჩვენ მიგვაჩნია და ამას ევროპელებმაც გაუსვეს ხაზი, რომ სამიტი ნეიტრალურ ევროპაში უნდა ჩატარდეს, რადგან ომი უკრაინის ტერიტორიაზე და ევროპის კონტინენტზეა. შვეიცარია, ავსტრია - ჩვენ ამას ვეთანხმებით” - თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა.
ზელენსკიმ თურქეთის შესაძლო მასპინძლობაზეც ილაპარაკა და თქვა, რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და “ევროპის ნაწილია”. “უკრაინული მხარე პროაქტიულად მოქმედებს და შეხვედრისთვის არავითარ საგანგებო პირობას არ აყენებს” - თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა და დასძინა, რომ არ შეიძლება შეხვედრის მოსკოვში ჩატარება.
ზელენსკიმ ბუდაპეშტის ვარიანტიც განიხილა და თქვა, რომ “ეს მარტივი არ იქნება”. “ამ ომის განმავლობაში უკრაინის ყველა ევროპული ქვეყანა უჭერდა მხარს, მაგრამ, გულწრფელები რომ ვიყოთ, ბუდაპეშტმა მხარი არ დაგვიჭირა. არ ვამბობ, რომ ორბანის პოლიტიკა უკრაინის წინააღმდეგ იყო მიმართული, მაგრამ ის უკრაინის მხარდაჭერის წინააღმდეგი იყო” - თქვა ზელენსკიმ.
