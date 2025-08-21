სტივ უიტკოფმა პუტინის მედალი გადასცა 2024 წელს უკრაინაში დაღუპული, რუსეთის მხარეს მებრძოლი ამერიკელის ოჯახს

აშშ-ის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ უიტკოფმა რუსული მედალი გადასცა 2024 წელს რუსეთისთვის ბრძოლაში დაღუპული ამერიკელის ოჯახს, განუცხადა CNN-ს ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანმა.
თვის დასაწყისში, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უიტკოფს სიმამაცის ორდენი გადასცა, ზოგიერთმა დამკვირვებელმა ეს დიპლომატიურ ხრიკად მიიჩნია, იმის გათვალისწინებით, რომ დაღუპული ამერიკელი, 21 წლის მაიკლ გლოსი, ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს (CIA) მაღალი თანამდებობის პირის შვილი იყო.
თუმცა უიტკოფმა ეს ასე არ აღიქვა. სიმამაცის ორდენი არის რუსეთის ფედერაციის ჯილდო, რომელიც, როგორც წესი, რუსეთის მოქალაქეებს გადაეცემათ საგანგებო სიტუაციების, კატასტროფებისა და ომის დროს გამოჩენილი გამბედაობისა და სიმამაცის აღსანიშნავად. CNN-ის წყაროს თქმით, უიტკოფმა მიიჩნია, რომ ღირდა მედლის გადაცემა ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ციფრული ინოვაციების დირექტორის მოადგილის, ჯულიან გალინა გლოსისა და მისი ქმრისთვის.
ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს წარმომადგენელმა CNN-ს განუცხადა: „ჯულიან გალინამ და მისმა ოჯახმა წარმოუდგენელი პირადი ტრაგედია განიცადეს 2024 წლის გაზაფხულზე, როდესაც მისი ვაჟი მაიკლ გლოსი, რომელსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, უკრაინაში კონფლიქტში ბრძოლის დროს დაიღუპა. ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო მაიკლის გარდაცვალებას გლოსების ოჯახის პირად ოჯახურ საქმედ მიიჩნევს და არა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხად“, - განაცხადა წარმომადგენელმა.
