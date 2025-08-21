თბილისში დამოუკიდებელი მედიის მხარდამჭერი მარში იმართება

თბილისში, რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე მედიის მხარდამჭერი მარში იმართება. მარში ნაწილია კამპანიისა "სინათლე არ უნდა ჩაქვრეს", რომელიც საზოგადოების დამოუკიდებელი მედიის პრობლემებზე ყურადღების მიქცევას ისახავს მიზნად და ცდილობს იმის ახსნას, რომ დამოუკიდებელი მედია განადგურების საფრთხის წინაშეა.
"მედიას ვერ გააჩუმებთ, ერთადერთი, ვინც გაჩუმდება, იქნება ქართული ოცნება" - თქვა აქციაზე ჟურნალისტმა ნინია კაკაბაძემ, რომელიც მედიაჩეკერს წამოადგენს.
"დამოუკიდებელი მედიით სუნთქავს დღეს საზოგადოება და დღეს ყველაზე სანდო მედია არის ონლაინ მედია" - უთხრა რადიო თავისუფლებას გამოცემა აპრილის დამფუძნებელმა ხატია ღოღობერიძემ.
ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ დაჩქარებული წესით მიიღო დამოუკიდებელი მედიის შემზღუდავი არაერთი კანონი, რომლებიც თითქმის შეუძლებელს ხდის საზღვარგარეთიდან დონორების მოზიდვას და უცხოური დაფინანსების მიღებას დასავლური ფონდებიდან. როგორც "აგენტების შესახებ" კანონი, ისე ამერიკული "ფარას" ანალოგიით შექმნილი კანონი დამოუკიდებელი მედიის ფინანსურად დასუსტებას აჩქარებს და მათ არსებობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. არცერთი დამოუკიდებელი მედიასაშუალება, რომელიც ამ კამპანიაში მონაწილეობს, უცხოეთის გავლენის აგენტად არ რეგისტრირდება.
მედიის შემზღუდავი კანონების ნაწილი მიმართულია თავად ჟურნალისტური საქმიანობის გართულებაზე - რიგ ადგილებში, მაგალითად, სასამართლოებში აიკრძალა გადაღება. ჟურნალისტები აღარ არიან დაცული წყაროს გაუთქმელობის პრივილეგიით და შესაძლოა, პასუხისმგებლობა დაეკისროთ ისეთ შემთხვევებზე, როცა მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ცილისწამებად ჩათვლის რომელიმე საჯარო პირი.
ფორუმი