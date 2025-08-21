საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის გეგმების დამტკიცებას

ერთობლივ განცხადებაში 21-მა სახელმწიფომ დაგმო იერუსალიმის აღმოსავლეთით 3400 საცხოვრებელი ერთეულის მშენებლობა და ის მიუღებლად მიიჩნია.
ხელმომწერებს შორის არიან საფრანგეთი და იტალია. ბრიტანეთის მთავრობამ პროექტი საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევად შეაფასა და ლონდონში ისრაელის ელჩი დაიბარა. გერმანიის მთავრობა განცხადების ხელმომწერებს შორის არ არის, მაგრამ განაცხადა, რომ კატეგორიულად უარყოფს ისრაელის გეგმებს.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 21 აგვისტოს განაცხადა, რომ ისრაელის კომისიის მიერ იერუსალიმის აღმოსავლეთით, დასახლებების მშენებლობის პროექტის დაგეგმვის დამტკიცება მიუღებელია და საერთაშორისო სამართლის დარღვევას წარმოადგენს.
პალესტინის ხელისუფლებამ გააკრიტიკა საცხოვრებელი ერთეულების მშენებლობა და განაცხადა, რომ შედეგად პალესტინის ტერიტორია ორ ნაწილად გაიყოფა, რითაც ორი სახელმწიფოს შექმნით კონფლიქტის გადაწყვეტის პერსპექტივას ძირი ეთხრება.
ღაზის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელის თავდასხმებს 48 ადამიანი ემსხვერპლა - იერიში მიტანეს თითქმის ორწლიანი ომით განადგურებულ ქალაქ ღაზაზე, სადაც ისრაელი ფართო საომარი მოქმედების ახალ ეტაპს იწყებს.
AFP-ი დაუკავშირდა ისრაელის სამხედროებს, რომლებმაც კოორდინატები და კონკრეტული ვადები მოითხოვეს ცნობებზე კომენტარის გასაკეთებლად. არმიამ არაერთხელ უარყო სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტოს მიერ გავრცელებული მონაცემები.
AFP-ის ჟურნალისტმა ღაზის ქალაქ ალ-შიფას საავადმყოფოში ნახა რამდენიმე გვამი, რომლებიც ისრაელის დარტყმების შედეგად დაღუპულთა დაწესებულების ტერიტორიაზე მიიტანეს.
ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 21 აგვისტოს განაცხადა, რომ ისრაელი დაუყოვნებლივ განაახლებს მოლაპარაკებებს ღაზაში დაკავებული ყველა მძევლის გათავისუფლებისა და თითქმის ორწლიანი ომის დასრულების თაობაზე, მაგრამ ისრაელისთვის მისაღები პირობებით.
ბოლო 10 დღის განმავლობაში ათასობით პალესტინელმა დატოვა საცხოვრებელი ადგილი, რადგან ისრაელის ტანკები ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქალაქ ღაზას მიუახლოვდნენ.
ისრაელის გეგმა ღაზის აღების შესახებ ამ თვეში დაამტკიცა უსაფრთხოების კაბინეტმა, რომელსაც ნეთანიაჰუ ხელმძღვანელობს, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის ბევრმა უახლოესმა მოკავშირემ მოუწოდა მთავრობას გადახედოს ამ საკითხს.
ისრაელზე ჰამასის (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტული ორგანიზაცია) თავდასხმის შედეგად, რომელსაც ღაზის სექტორზე ისრაელის არმიის სახმელეთო და საჰაერო იერიშები მოჰყვა, 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქეები.
ჰამასის მიერ გატაცებული 251 მძევლიდან 49 დღემდე ღაზაში მძევლად რჩება, მათ შორის 27 ისრაელის სამხედროებს გარდაცვლილად მიაჩნიათ.
ომის დაწყების შემდეგ ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, რომელსაც გაერო სანდოდ მიიჩნევს, სულ მცირე, 62 122 პალესტინელი დაიღუპა, რომელთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა.
ღაზაში მედიის შეზღუდვების გამო AFP-ს არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაამოწმოს სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტოს ან ისრაელის სამხედროების მიერ მოწოდებული მონაცემები.
