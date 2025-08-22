გერმანია: ნავთობსადენ “დრუჟბაზე”დარტყმას ნავთობის მიწოდებაზე გავლენა არ მოუხდენია

ნავთობსადენ “დრუჟბის” მოქმედება დროებით შეწყდა, თუმცა ამას გერმანიაში მიწოდების უსაფრთხოებაზე გავლენა არ მოუხდენია, განაცხადა გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ 22 აგვისტოს, მას შემდეგ, რაც რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში უკრაინამ მილსადენი დააზიანა.
მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომის შემდეგ “დრუჟბის” მილსადენის გავლით რუსული ნავთობის გერმანიაში მიწოდება შეწყდა, სისტემის ჩრდილოეთი ნაწილით, რომელიც პოლონეთსა და ბელორუსზე გადის, ამჟამად, ყაზახეთის ნავთობი მიეწოდება “შვედტის” ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელზეც ბერლინის საწვავით მომარაგების უდიდესი ნაწილი მოდის.
უკრაინის არმიამ უნეჩას ნავთობსაქაჩ სადგურს, “დრუჟბის” მილსადენის მნიშვნელოვან ნაწილს, დაარტყა, განაცხადა უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა ხუთშაბათს გვიან ღამით, ხოლო უნგრეთი იტყობინება, რომ მიწოდება შეჩერებულია.
მანამდე სოციალურ ქსელში გავრცელდა ხანძრის ამსახველი ვიდეოები. ხანძარი, სავარაუდოდ, მას შემდეგ გაჩნდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ბრიანსკის ოლქის ქალაქ უნეჩაში, ბელარუსისა და უკრაინის საზღვრიდან არც ისე შორს, განახორციელეს ნავთობსადენზე თავდასხმა.
