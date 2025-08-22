გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი: შიმშილის, როგორც ომის მეთოდის გამოყენება ომის დანაშაულია

22 აგვისტოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ოფიციალურად გამოაცხადა შიმშილობა ღაზაში, რაც პირველი შემთხვევაა ახლო აღმოსავლეთში. ექსპერტების თქმით, 500 000 ადამიანი „კატასტროფული“ შიმშილის წინაშე დგას.
გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმძღვანელმა ტომ ფლეტჩერმა განაცხადა, რომ შიმშილის თავიდან აცილება შეიძლებოდა და განმარტა, რომ „ისრაელის სისტემატური ობსტრუქციის გამო“ საკვები პალესტინის ტერიტორიაზე ვერ აღწევს.
თუმცა ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მაშინვე უპასუხა და თქვა, რომ „ღაზაში შიმშილი არ არის“.
გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ ღაზაში შიმშილი ადამიანის ხელით შექმნილი კატასტროფაა.
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ჩრდილოეთ ღაზაში შიმშილი „ისრაელის მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებების პირდაპირი შედეგია“ და შიმშილით გამოწვეული სიკვდილიანობა შესაძლოა ომის დანაშაულს უტოლდებოდეს.
„ინტეგრირებული სასურსათო უსაფრთხოების ფაზის კლასიფიკაციის (IPC) მიერ ღაზის რეგიონში დღეს გამოცხადებული შიმშილი ისრაელის მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებების პირდაპირი შედეგია“, - აღნიშნა ტურკმა ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც გლობალური შიმშილის მონიტორინგის ანგარიშს ეხებოდა.
„შიმშილის, როგორც ომის მეთოდის გამოყენება, ომის დანაშაულია და შედეგად მიღებული სიკვდილიანობა ასევე შეიძლება განზრახ მკვლელობის ომის დანაშაულს უტოლდებოდეს“, - დასძინა მან.
ისრაელმა უარყო გაეროს უწყების ანგარიშის დასკვნები და განაცხადა, რომ ღაზაში შიმშილი არ არის და რომ დასკვნები „ჰამასის ტყუილს“ ეფუძნება.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ღაზაში შიმშილი არ არის, რითაც გამოეხმაურა 22 აგვისტოს ანგარიშს, რომლის თანახმად, შიმშილობამ ღაზის ტერიტორიის ნაწილი მოიცვა და, სავარაუდოდ, მომდევნო თვეში გავრცელდება.
სამინისტროს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც IPC-ის ჯგუფმა თქვა, რომ შიმშილობა დადასტურდა ღაზის პროვინციაში - ქალაქ ღაზაში - რომელიც სექტორის დაახლოებით 20 პროცენტს მოიცავს.
COGAT-მა, ისრაელის სამხედრო სააგენტომ, რომელიც კოორდინაციას უწევს დახმარებას, ჰამასი (აშშ-სა და ევროკავშირში გამოცხადებულია ტერორისტულ დაჯგუფებად) „შიმშილის ცრუ კამპანიაში“ დაადანაშაულა და გაეროს და სხვებს განუცხადა, რომ ღაზაში შიმშილის შესახებ უსაფუძვლო ბრალდებებს ავრცელებდნენ.
ისრაელის ჯარები რამდენიმედღიანი ინტენსიური დაბომბვის შემდეგ 21 აგვისტოს გამაგრდნენ ქალაქის გარეუბანში, სადაც მილიონზე მეტი პალესტინელი ცხოვრობს.
პალესტინელები ქალაქ ღაზის ნაწილებს ტოვებენ მას შემდეგ, რაც ისრაელის სამხედროებმა დაგეგმილი სახმელეთო შეტევის პირველი ეტაპი დაიწყეს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში.
2023 წლის ოქტომბერში ჰამასის მიერ ისრაელის საზღვართან მოწყობილი იერიშის დროს აყვანილი 251 მძევლიდან 49 ჯერ კიდევ ღაზაში იმყოფება, მათ შორის 27, ისრაელის სამხედროების თქმით, გარდაცვლილია.
ჰამასის ამ ოპერაციას, რომლის დროსაც 1200 ადამიანი დაიხოცა, მოჰყვა ისრაელის სახმელეთო და საჰაერო იერიშები, რომლებიც დღესაც გრძელდება და რომლებსაც, პალესტინის მხარის ცნობით, სექტორში 62 ათასზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
