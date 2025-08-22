ტრამპის თქმით, მას ორ კვირაში ეცოდინება, რა გზით წავა უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებების სფეროში

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე კვლავ ისაუბრა რუსეთსა და უკრაინას შორის ომის შეჩერების მცდელობებზე. მისი სიტყვებით, ის „კმაყოფილი არ არის“ მშვიდობის ძიების არცერთი ასპექტით, იტყობინება Reuters-ი.
კერძოდ, მისი სიტყვებით, მან ჯერ ვერ მოახერხა, დაერწმუნებინა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომ შეხვდეს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. პარასკევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრის პირობები ჯერჯერობით არ არსებობს.
„იქ უზარმაზარი ზიზღია. მაგრამ ვნახოთ, რა მოხდება. ვფიქრობ, ორი კვირის შემდეგ მეცოდინება, საით წავალ,“ მოჰყავს სააგენტოს ამერიკის პრეზიდენტის სიტყვებით.
იმის შესახებ, რომ კვირაში მიიღებს გადაწყვეტილებას, ტრამპმა გუშინ ახსენა, მაგრამ დღეს მან უფრო დაწვრილებით ისაუბრა ამ საკითხზე. მისი თქმით, ის გადაწყვეტს, რომ „მასირებული სანქციები“ დააწესოს, ან გადაწყვეტს, არაფერი მოიმოქმედოს და თქვას - „ეს თქვენი ომია“.
