სამსახურიდან დაითხოვეს აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელი

გენერალ-ლეიტენანტი ჯეფრი კრუზი. 2024 წლის 2 თებერვალი
აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სააგენტოს (DIA) დირექტორი, გენერალ-ლეიტენანტი ჯეფრი კრუზი (Jeffrey Cruz) და ორი მაღალი რანგის ოფიცერი - ვიცე-ადმირალი ნენსი ლაკორი და კონტრ-ადმირალი მილტონ სენდსი - თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, - იტყობინება გამოცემა The Washington Post.

ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ამ ცნობას ასევე ადასტურებენ საინფორმაციო სააგენტოები AP, AFP და Reuters.

მას შემდეგ, რაც აშშ-ის სამხედრო ავიაციამ 2025 წლის ივნისში იერიში მიიტანა ირანის ბირთვულ ობიექტებზე, მედიაში გაჟონა DIA-ს მიერ გაკეთებულმა შესაძლო ზიანის წინასწარმა შეფასებებმა. დეპარტამენტი მიიჩნევდა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომლის განადგურებასაც ვაშინგტონი ცდილობდა, მხოლოდ რამდენიმე თვით შენელდა.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი გააკრიტიკა DIA-ს ანგარიში და განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა „მთლიანად და საბოლოოდ განადგურდა“. გარდა ამისა, როგორც AP აღნიშნავს, სააგენტოსადმი ამერიკის პრეზიდენტის კრიტიკა, სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე ეფუძნება 2017 წელს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც რუსეთი, სავარაუდოდ, 2016 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერია.

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი პიტ ჰეგსეთიც ასევე ხაზს უსვამდა იმას, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმები წარმატებული იყო.

„ეს ისტორიულად წარმატებული თავდასხმა იყო“, - განაცხადა მაშინ პიტ ჰეგსეთმა.

