დაიღუპა უკრაინის საჰაერო ძალების პილოტი, რომელიც გამანადგურებელ MIG-29-ს მართავდა

უკრაინაში დაიღუპა უკრაინის საჰაერო ძალების პილოტი, მაიორი სერგეი ბონდარი. ის MIG-29 გამანადგურებელს მართავდა. ამის შესახებ სამხედრო-საჰაერო ძალებმა განაცხადეს.
ანგარიშის თანახმად, პილოტი 22-23 აგვისტოს ღამით, საბრძოლო მისიის დასრულების შემდეგ, დასაჯდომად მომზადებისას დაიღუპა. კატასტროფის მიზეზებსა და გარემოებებს იძიებენ. სხვა დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი.
22-23 აგვისტოს ღამით რუსეთმა უკრაინის ტერიტორია კვლავ დაბომბა დრონებით, კიევში და სხვა ადგილებში განგაში გამოცხადდა. ავიაგამანადგურებლები სხვათა შორის ასევე მონაწილეობენ საჰაერო თავდასხმების მოგერიებაშიც. ჯერ არ არის ცნობილი, უკავშირდება თუ არა ბონდარის სიკვდილი რუსეთის იერიშს.
რუსეთთან ომის წლების განმავლობაში უკრაინაში დაიღუპა საჰაერო ძალების რამდენიმე ცნობილი პილოტი, რომლებიც MIG-29 ან F-16 თვითმფრინავებს მართავდნენ. მიმდინარე წლის 12 აპრილს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ F-16 გამანადგურებლის პილოტი, 26 წლის პაველ ივანოვი, საბრძოლო მისიის შესრულებისას დაიღუპა. საჰაერო ძალების ანგარიშში ნათქვამია, რომ ის „ბრძოლაში დაიღუპა“. შემდგომში მას უკრაინის გმირის წოდება მიენიჭა.
