2025 წელს უკრაინა ნატოსგან სულ 50 მილიარდი დოლარის დახმარებას მიიღებს

იანვრიდან მოყოლებული, ალიანსმა ამ მიზნებისთვის უკვე გამოყო 33 მილიარდი დოლარი. ამის შესახებ ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჯუზეპე კავო დრაგონემ განაცხადა იტალიურ გაზეთ „კორიერე დელა სერასთან“ ინტერვიუში, რომელიც 23 აგვისტოს გამოქვეყნდა.
უკრაინაში სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პროგრესის იმედების შემცირების ფონზე, ნატოს შემდგომი გეგმების შესახებ დასმული კითხვის პასუხად, დრაგონემ განაცხადა: „ჩვენ ვაპირებთ სამხედრო დახმარების გაგრძელებას და მის გაზრდასაც კი. ახლა ნათელია, რომ უკრაინელები დიალოგს ეძებენ, მაგრამ რუსებს ეს არ სურთ და დროს აჭიანურებენ“.
„ვიმედოვნებ, რომ პუტინის წინააღმდეგ შიდა დაძაბულობის გაზრდისკენ მიმართული სანქციები გამკაცრდება. ჩვენი იმედი მდგომარეობს იმაში, რომ მივცეთ უკრაინას საშუალება ძალის პოზიციიდან აწარმოოს მოლაპარაკებები“, - განაცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მაღალი თანამდებობის პირმა.
ადმირალმა დრაგონემ ინტერვიუს დროს ასევე გაიხსენა, რომ დღემდე უკრაინამ მიიღო (ან შეათანხმა PURL პროგრამით) 1,5 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარება. ამ მექანიზმის ფარგლებში, მოკავშირეები გამოყოფენ თანხებს კიევისთვის აშშ-გან იარაღის შესაძენად უკრაინის მიერ შედგენილი პრიორიტეტული საჭიროებების სიიდან (PURL - Prioritised Ukraine Requirements List).
ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა განმარტა, რომ კიევის მოთხოვნის შესაბამისად გამოყოფილი თანხები გამოყენებული იქნება რაკეტსაწინააღმდეგო და დრონების საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების, ასევე სხვადასხვა კალიბრის საარტილერიო ჭურვების შესაძენად. „სამხედრო ტექნიკა ნაწილდება ნატოს არხებით გერმანიიდან, რომელიც დიდი ხანია ამარაგებს უკრაინას ცალკეული ქვეყნების მიერ ორმხრივ საფუძველზე მოწოდებული იარაღით“, - განმარტა ჯუზეპე კავო დრაგონემ.
13 აგვისტოს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ გერმანია PURL პროგრამის ფარგლებში კიევისთვის 500 მილიონი დოლარის ოდენობის ყოვლისმომცველ სამხედრო დახმარების პაკეტს დააფინანსებდა. 14 აგვისტოს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეიარაღების ანალოგიურ პაკეტებს (თითოეული 500 მილიონი დოლარის ღირებულების) უკრაინისთვის ნიდერლანდები და დანია, ნორვეგია, შვედეთი (ერთობლივად) დააფინანსებდნენ.
