უკრაინაში დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ

უკრაინაში 24 აგვისტოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ.
1991 წლის 24 აგვისტოს უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც უკრაინა დამოუკიდებელ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გამოცხადდა.
საბჭოს ხელმძღვანელობდა ლეონიდ კრავჩუკი, რომელიც მოგვიანებით გახდა დამოუკიდებელი უკრაინის პირველი პრეზიდენტი. იმავე წლის დეკემბერში გაიმართა საყოველთაო-სახალხო რეფერენდუმი, რომელზეც ამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინის დამოუკიდებლობას.
უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს მეოთხედ აღნიშნავს რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ომის პირობებში.
უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს:
„ჩვენ ვაშენებთ უკრაინას, რომელიც იქნება ძლიერი და საკმარისად ძლევამოსილი, რათა უსაფრთხოებაში და მშვიდობაში იცხოვროს. რათა აქ, ამ მოედანზე, ჩვენს თავისუფლების მოედანზე, ჩვენი დროშების ქვეშ, ჩვენს მიწაზე, ჩვენს შვილებს და შვილიშვილებს შეეძლოთ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა, მშვიდობაში, სიმშვიდეში, მომავლის რწმენით, პატივისცემით და მადლიერებით ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც დაიცვა უკრაინა ამ ომში დამოუკიდებლობისთვის. მათ მიმართ, ვინც გაუძლო, ვინც გაუმკლავდა, ვინც გამარჯვება მოიპოვა.
ასეთი მიზანი ღირს, რომ იცხოვრო მისთვის და ეს არის ის, რისთვისაც ჩვენ ვდგავართ.
გილოცავთ დღესასწაულს, დიდი ხალხო დიდ ქვეყანაზე!
გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!
დიდება უკრაინას!".
24 აგვისტოს, კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კერნი სოლიდარობის ნიშნად კიევში ჩავიდა.
აშშ-ს სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის საკითხებში კიტ კელოგი კიევში იმყოფება, სადაც დამოუკიდებლობის დღის ცერემონიებში მიიღებს მონაწილეობას.
დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს უკრაინას სამხედრო წვრთნების (ოპერაცია Interflex) გაგრძელებით და უსაფრთხოების სტრატეგიულ მოლაპარაკებებში მონაწილეობით.
ევროკავშირი უკრაინას მისი დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად €4,05 მილიარდის ახალ ფინანსურ დახმარებას აწვდის — 3,05 მლრდ უკრაინის სესხის პროგრამის (Ukraine Facility) ფარგლებში და 1 მლრდ მაკრო‑ფინანსური დახმარების (MFA) სახით.
ეს დაფინანსება ხაზს უსვამს ევროკავშირის ურყევ სოლიდარობას უკრაინის მიმართ, ხელს უწყობს ეკონომიკურ სტაბილურობას, რეკონსტრუქციასა და რეფორმების განხორციელებას, განსაკუთრებით საჯარო მმართველობას, მწვანე ტრანსიციას, კრიტიკული სექტორების რეგულირებას.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ ეს მხარდაჭერა უკრაინის მომავლისთვის, სუვერენიტეტისა და დემოკრატიის განმტკიცებისთვის არის.
ჯამურად 2022 წლის შემდეგ ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილია €168,9 მილიარდზე მეტი ჰუმანიტარული, ფინანსური და სამხედრო დახმარება.
ფორუმი