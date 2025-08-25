მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეს

უწყების ცნობით, დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მან გარდაბანში უკანონოდ გაავრცელა მეუღლის ფოტოები. ის გუშინ, 24 აგვისტოს წაუყნეს.
რვა წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელიც მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით დააკავეს. მას ბრალი პირადი ცხოვრების ხელყოფის მუხლით წაუყენეს. ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პროკურატურის პრესსამსახური.
