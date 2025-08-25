მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეს

Accessibility links

რვა წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელიც მეუღლის ინტიმური ფოტოების გავრცელების ბრალდებით დააკავეს. მას ბრალი პირადი ცხოვრების ხელყოფის მუხლით წაუყენეს. ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პროკურატურის პრესსამსახური.

უწყების ცნობით, დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მან გარდაბანში უკანონოდ გაავრცელა მეუღლის ფოტოები. ის გუშინ, 24 აგვისტოს წაუყნეს.

საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით.

