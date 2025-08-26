„ეთიკის ქარტია“: ბოლო 14 წელიწადში პირველად ვერ ჩავატარებთ მედიის მონიტორინგს საარჩევნოდ

„ქართული ოცნების“ მიერ მიღებულმა რეპრესიულმა კანონებმა და მის მიერ მედიის მიმართ გატარებულმა დამაზიანებელმა პოლიტიკამ მსგავსი საქმიანობის განხორციელება წელს შეუძლებელი გახადა“, - წერს ორგანიზაცია 26 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში.
"ქარტიის" თანახმად, ორგანიზაციამ „ქართული ოცნების“ მეცადინეობით დაკარგა წვდომა იმ დასავლელი დონორების ფინანსებზე, რომელთა მხარდაჭერითაც ქარტია წლების განმავლობაში ახორციელებდა მედიამონიტორინგის მასშტაბურ და კომპლექსურ პროექტებს“.
"ქარტიის" განმარტებითვე, მედიაკონტენტის მონიტორინგი, - რაც „იძლევა არჩევნების სამართლიანობის“ შესაფასებლად საყურადღებო ინფორმაციას, - „მნიშვნელოვანია თავად მედიასაშუალებებისთვისაც, შეცდომების დასანახად და სამომავლოდ მათი გამოსწორებისთვის“.
2025 წლის ივლის-აგვისტოში, - სადავო პარლამენტის მიერ არაერთი შემზღუდავი კანონის მიღების კვალდაკვალ, - ექვსმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიიღო წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან, რომელიც მათ ედავება „უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ კანონის დარღვევას.
„ასევე, გვემუქრებიან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით და გვთხოვენ განმარტებებს, თუ რატომ არ დავრეგისტრირდით აგენტებად“, - აღნიშნავდნენ ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ „აგენტის შეურაცხმყოფელი იარლიყის“ საკუთარი ნებით "მიკერებაზე".
ეს ორგანიზაციები არიან:
- „საფარი“;
- „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი“;
- „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“;
- „მედიის განვითარების ფონდი“;
- „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“;
- „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ (ISFED).
16 აგვისტოს სამოქალაქო საზოგადოების 34-მა წარმომადგენელმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომელშიც სოლიდარობას უცხადებენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც ანტიკორუფციული ბიურო ე.წ. უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონის დარღვევაში სდებს ბრალს.
მათი განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიაზე თავდასხმა ქვეყნის დემოკრატიის საფუძვლებზე შეტევას წარმოადგენს.
„ვგმობთ ანტიკონსტიტუციურ თავდასხმებს თქვენ მიმართ და ვიზიარებთ, რომ თქვენი ბრძოლა ემსახურება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ვისაც საქართველოს თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული მომავლის სჯერა“, - ნათქვამია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში.
ამ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერია „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც“.
