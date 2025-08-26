15:23 - ნინო ლომინაძე ამბობს, რომ გამოძიებამ ვერ დაადასტურა ვერც ის ფაქტი, რომ ნიკა კაციას უკანონოდ ჰქონდა შეძენილი და ინახავდა მის საცხოვრებელ სახლში ნარკოტიკულ საშუალებებს: "სასამართლო სხდომაზე დაიკითხა გამომძიებელი ემილ კუპრავა, რომელმაც განმარტა, რომ დაახლოებით 12 საათისთვის მირზა ჯაფარიძეს შეხვდა მტკვრის სანაპიროზე და გადასცა ნიკოლოზ კაციას პირადი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული გასაღები, რის შემდგომაც წავიდა სახლის ჩხრეკის ჩასატარებლად, ადგილზე მისულს დახვდა სახლში ნიკოლოზ კაციას დედა. კარი ვერ გააღეს, მალევე მიბრუნდნენ და გასაღებით სცადეს გაღება, რომელიც კარში ჩაუტყდათ და ვეღარ გააღეს, რის შემდგომდგომაც გამობრუნდნენ და არ ჩაატარეს სახლის ჩხრეკა, როდესაც მათ ქონდათ პირდაპირი ვალდებულება იძულებითი პროპორციული ძალის გამოყენებით გაეხსნათ სახლის კარი, გამოეძახათ სამაშველო სამსახური და ჩაეტარებინათ საგამოძიებო მოქმედება ან მხოლოდ იმიტომ, რომ სახლში არ ყოფილიყო ქალბატონი ჩაკეტილი, თუმცა, რა თქმა უნდა, მათ იცოდნენ, რომ სახლში არ ინახებოდა ნარკოტიკული საშუალებები და აღარ ჩათვალეს მიზანშეწონილად, წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიციელი ვალდებულია გატაროს ყველა ღონისძიება", - ამბობს ადვოკატი.
15:21 - "2024 წლის 18 დეკემბერს ჩემს მიერ ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დაინიშნა ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა, რომელზე გაიცა დასკვნა და დაადგინა, რომ ნიკოლოზ კაციას თმის ნიმუშში არ აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალებები ამფეტამინი, მეტამფეტამინი, მდმა ექსტაზი, ბუპრენორფინი, მეთადონი, კოკაინი, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი ( მხენარე კანაფის) ოპიატები ( მორფინი, კოდეინი, ჰეროინი) ალფა-პვპ ნარკოტიკული საშუალებები, ექსპერტმა მის მიერვე გაცემული დასკვნა დაადასტურა სასამართლოზე და ასევე განმარტა, რომ ნივთიერება თუ პირს მოხმარებლი აქვს შესაძლოა დარჩეს ორგანიზმში წლებიც. აღნიშნულიდან გამომდინარე ნიკოლოზ კაცია არ იყო არათუ აქტიური, არამედ ზოგადად ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელი , შესაბამისად პატაკშივე მოწოდებული ირკვევა, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არა თუ ზუსტი არ არის, არამედ მცდარია", - განაგრძობს დასკვნით სიტყვას ნინო ლომინაძე, ნიკა კაციას ადვოკატი.
15:15 - ადვოკატი აღწერს ნიკა კაციას დაკავების დეტალებს: "ნიკოლოზ კაციამ განმიმარტა, რომ დაკავება მოხდა ტაქსის ავტომობილში მღოლის თანდასწრებით, როდესაც ის მიდიოდა საპროტესტო აქციაზე. ვკითხე თუ რა მოქმედებები განახორციელეს პოლიციელებმა, განმიმარტა რომ გაჩხრიკეს. ჩემ კითხვაზე გადაიღეს თუ არა ვიდეო, როდესაც პოლიციცელებმა პირადი ჩხრეკა ჩაატარეს, განმარტა, რომ დააყენეს კედელთან, სადაც მითითებული იყო ქუჩის ნომერი და ფოტო ან ვიდეო გადაუღეს, ასევე ჩემს მიერ იქნა კითხვა დასმული ამოიღეს თუ არა რაიმე მისი ჯიბიდან, რაზეც განმარტა, რომ არაფერი ამოუღიათ. კითვაზე მოაწერა თუ არა რაიმე დოკუმენტს ხელი განმარტა, რომ პოლიციელებმა უთხრეს, რომ რაც მალე მოაწერდა ხელს და რასაც ეუბნებოდნენ ყველაფერს თუ შეასრულებდა, მალევე გაუშვებდნენ. მითხრა, რომ რაღაც „პარკებზე" მოაწერინეს ხელი, თუმცა არ იცოდა, რატომ. აქედან გამომდინარე, დაუყოვნებლივ გადავწყვიტე შევხვედროდი გამომძიებელს და გამერკვია, რატომ არ იცოდა ნიკოლოზ კაციამ მისი დაკავების საფუძვლები და რატომ არ ქონდა თან დაკავების ოქმი. გამოვცხადდი ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტენტში, სადაც მხოლოდ ჯარის თანამშრომლები დამხვდნენ და განმიმარტეს, რომ იმ დროს არავინ იმყოფებოდა შენობაში, რის შემდგომაც დავწერე განცხადება და ვითხოვდი გამომძიებელთან გასაუბრებას. 2025 წლის 8 დეკემბერს პირადი ძალებით გავარკვიე გამომძიებელის ვინაობა და და დილის 11 საათზე დავურეკე, ვთხოვე აეხსნა რა ხდებოდა, რაზეც განმიმარტა, რომ ნიკოლოზ კაცია იყო დაკავებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით და ვვარაუდობდა, რომ აღნიშული მუხლი გადაკვალიფიცირდებოდა იმავე მუხლის მე-6 ნაწილზე, მართლაც მას 2025 წლის 9 დეკემბერს წარედგინა ბრალი სსსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილით წარედგინა".
15:05 - ადვოკატმა ნინო ლომინაძემ დასკვნითი სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო. მას მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი ხელზე ნიკაბდაყრდნობილი უყურებს და უსმენს.
