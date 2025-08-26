დანია არ გამორიცხავს პალესტინელთა სახელმწიფოს აღიარებას - პრემიერ-მინისტრი

დანია არ გამორიცხავს პალესტინელების სახელმწიფოს აღიარების შესაძლებლობას, თუ ის დემოკრატიული იქნება, განაცხადა დანიის პრემიერმინისტრმა მეტე ფრედერიკსენმა 26 აგვისტოს.
„ჩვენ პალესტინელთა სახელმწიფოს აღიარებას უარს არ ვეუბნებით“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს...ჩვენ ამის მომხრე ვართ. დიდი ხანია ასეა. ეს არის ის, რაც გვინდა. მაგრამ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ეს დემოკრატიული სახელმწიფო იქნება“, - დასძინა მან.
კვირას, კოპენჰაგენის ცენტრში 10 000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილეობა. დემონსტრანტებმა მოითხოვეს ღაზაში ომის დასრულება და დანიას პალესტინელების სახელმწიფოებრიობის აღიარებისკენ მოუწოდეს.
16 აგვისტოს დანიურ გაზეთ „Jyllands-Posten“-თან ინტერვიუში ფრედერიკსენმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ „ახლა თვითონ არის პრობლემაა“ და რომ
მისი მთავრობა „ძალიან შორს მიდის“.
„ნეთანიაჰუს უწყვეტი და ერთობ ძალადობრივი ქმედებები მიუღებელია“, - დაწერა მან იმავე დღეს Facebook-ზე და დასძინა, რომ 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის თავდასხმის შემდეგ მან მხარი დაუჭირა ისრაელის უფლებას, აღმოფხვრას „ჰამასის მიერ შექმნილი საფრთხე“.
პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება უნდა ემსახურებოდეს „სწორ მიზანს“, - აღნიშნა მან.
„ეს უნდა მოხდეს იმ დროს, როდესაც ეს ნამდვილად სასარგებლოა ორი სახელმწიფოს [პრინციპით კონფლიქტის] მოგვარებისთვის, სადაც გარანტირებული იქნება პალესტინელების მდგრადი და დემოკრატიული სახელმწიფო“, - თქვა მან.
„და ეს, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს (ჰამასის) მიერ ისრაელის აღიარებით“.
ამ დროს დანია გეგმავს გამოიყენოს ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარეობა ისრაელზე ზეწოლის გასაძლიერებლად.
„რთული იქნება საჭირო მხარდაჭერის მოზიდვა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც შეგვიძლია“, - თქვა მან.
2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) მებრძოლების ისრაელზე თავდასხმას ოფიციალური მონაცემებით, 1219 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
ისრაელის საპასუხო სახმელეთო და საჰაერო საომარი მოქმედებების შედეგად 62 744-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქეები. ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს ამ მონაცემებს გაერო სანდოდ მიიჩნევს.
