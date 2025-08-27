ტრამპი კვლავ სანქციებით დაიმუქრა, თუ უკრაინაში მშვიდობა არ დამყარდა

ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ უკრაინაში ომი 2025 წლის ბოლომდე დასრულდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპის კაბინეტის სხდომაზე განაცხადა, აშშ-ის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივენ უიტკოფმა, რომელიც რუსეთთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა და რამდენჯერმე შეხვდა კიდევ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს.
უიტკოფის თქმით, ამ კვირაში ამერიკული მხარე შეხვედრებს გამართავს როგორც უკრაინის, ასევე სხვა კონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე, მათ შორის ღაზის სექტორში მიმდინარე ომსა და ისრაელ- ირანის კონფლიქტის საკითხზე.
„ვიმედოვნებთ, რომ ამ საკითხებს წლის ბოლომდე მოვაგვარებთ“, - განაცხადა უიტკოფმა აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი დაამატა, რომ იმედოვნებს უკრაინაში ომი „ძალიან მალე“ დასრულდება, ისე რომ კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებია.
ამასთან, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მზადაა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების დასაწესებლად, თუ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მშვიდობის დამყარების სურვილს არ გამოიჩენს.
„ეკონომიკურ სანქციებზე ვსაუბრობ, რადგან ჩვენ მსოფლიო ომში გახვევას არ ვაპირებთ“, - თქვა ტრამპმა და სანქციები „ეკონომიკური ომად“ დაახასიათა.
აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, ის შეეცდება, რომ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერებს შორის პირადი შეხვედრა შედგეს, ვინაიდან „სურს, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს“.
ჟურნალისტის რეპლიკაზე, რომ პუტინს არ სურს ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრა, ვინაიდან უკრაინის პრეზიდენტს არალეგიტიმურად მიიჩნევს, ტრამპმა უპასუხა: „არ აქვს მნიშვნელობა რას ამბობენ. ეს ყველაფერი სისულელეა. ისინი უბრალოდ პუბლიკაზე თამაშობენ“.
ტრამპმა აღნიშნა, რომ არც ზელენსკია „უდანაშაულო“ მშვიდობისკენ მოძრაობა რომ არ შეინიშნება და დაამატა, რომ სანქციებმა და საბაჟო გადასახადებმა გავლენა შესაძლოა მოახდინოს არა მხოლოდ რუსეთზე, არამედ უკრაინაზეც.
ტრამპი ომის სწრაფად დასრულების აუცილებლობაზე გამუდმებიტ საუბრობს. ის სეხვდა, როგორც პუტინს და ასევე ზელენსკის. თუმცა, რუსეთისგან ლიდერს შორის პირისპირ შეხვედრის ჩატარებაზე დასტური ჯერჯერობით არ ჩანს. მხარეებს გამოხატა მზადყოფნა, საწყისი მოთხოვნების მიღმა დათმობებზე წავიდეს.
უკრაინას უსაფრთხოების გარანტიებს მოითხოვს. სამშაბათს Financial Times-მა წყაროებზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა, ასეთ გარანტიებზე მოლაპარაკებების დროს, გამოთქვა მზადყოფნა, უზრუნველყოს იმ ევროპული ქვეყნების შესაძლი მისიის საჰაერო და სადაზვერვო მხარდაჭერა, რომლებიც უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ იქ ჯარების სავარაუდო გაგაზავნას შეძლებენ.
გამოცემის რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ შეერთებული შტატებისგან მხარდაჭერის დაპირებების მიღება დიდი წარმატებაა უკრაინისა და მისი ევროპელი მოკავშირეებისთვის. თუმცა, რუსეთმა არაერთხელ გააპროტესტა უცხოური ჯარების განლაგება უკრაინაში, რაც ეჭვქვეშ აყენებს თავად შემოთავაზებულ გარანტიის სქემას.
