8 დემონსტრანტის საქმე - ლაივბლოგი (27/08/2025)

მისი თქმით, ყველა დაკითხული მოწმე ზედაპირულად საუბრობს და მოვლენებს რეალურად არ გადმოსცემენ, დეტალებს ვერ აკონკრეტებენ. ამის შემდეგ ადვოკატი ზვიად ცეცხლაძის სახლის ჩხრეკაზე იწყებს საუბარს. ის ამბობს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები საპროცესო ნორმების დარღვევით წარიმართა და ამის პირველი დამადასტურებელია, რომ ადვოკატს ჩხრეკაზე დასწრების უფლება არ მისცეს.
„რიტორიკულ კითხვას სვამს - დავუშვათ, რომ მართლა ჩაწერა, განათავსა სოციალურ ქსელში, ამ ვიდეოს ვინმე გიორგიმ უყურა 28-ში, გამოდის სახლიდან და მეზობელს უზიანებს სახლის კარს, მის ნივთებს აზიანებს. ხომ შეგვიძლია რომ ზვიად ცეცხლაძის ჯგუფის წევრად მოვიაზროთ ვინმე პირობითი გიორგი? - დიახ ლოგიკურად შეგვიძლია".
ამის შემდეგ ადვოკატი კითხულობს კანონიდან დანაშაულში თანამონაწილეობის განმარტებას. ის ამბობს, რომ ზვიად ცეცხლაძეს განზრახ დანაშაულის ჩადენას ედავებიან, ისე ორგანიზებული ჯგუფური დანაშაული შეუძლებელია ჩაიდინოს პირმა.
დავით ჭიკაიძე ყურადღებას ამახვილებს ბრალში მოცემულ იმ ინფორმაციაზე, სადაც დადგენილია სავარაუდო ჯგუფური ძალადობის ადგილი - საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და ასკვნის, რომ ბრალდების მხარეს უნდა წარმოედგინა მტკიცებულებები, რომ ძალადობრივი ქმედებები დაიწყო და მისი ორგანიზატორი იყო ზვიად ცეცხლაძე.
ადვოკატს აინტერესებს, რამ გამოიწვია აქციის მონაწილეების ქცევის ცვლილება, თუმცა მოწმეებიდან ვერც ერთმა ამაზე ვერ ისაუბრა. მისთვის მნიშვნელოვანია დადგინდეს რა გახდა აქციის გამართვის საფუძველი. მისი თქმით, მოწმეებიც ამბობენ, რომ აქციაზე მოქალაქეები შეიკრიბნენ ირაკლი კობახიძის განცხადების პასუხად.
„ზვიად ცეცხლაძის გამო მოხდა შეკრევა? - არა, ისინი შეიკრიბნენ პრემიერის განცხადების გამო", - ამბობს ადვოკატი.
დასკვნით სიტყვას ამბობს ჯგუფურ ძალადობაში ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული აქტივისტის, ზვიად ცეცხლაძის ადვოკატი, დავით ჭიკაიძე.
ადვოკატი ამბობს, რომ პირველ კურსზე ფიქრობდა, რომ ერთი სიმართლე არსებობდა, შემდეგ ცოტა გაიზარდა და ფიქრობდა, რომ ორი, ახლა კი, ადვოკატის სტატუსით იცის, რომ სიმართლე სამია, თუმცა შეჭმარიტება ერთი.
„პირველი სიმართლე არის ის, რაც წერია ფურცლებზე, საქმის მასალებში;
„მეორე სიმართლე არის, რასაც ვუსმენთ დაკითხვაზე"
„მესამე სიმართლე არის ის, რაც მოხდა"
შეიძლება ვიღაც თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ სამართლის მიზანი არ არის ჭეშმარიტების დაგდენა, მაგრამ ცოტა რომ გავიზარდე მივხვდი, რომ თქვენ გაქვთ შინაგანი რწმენა და მჯერა, რომ შინაგანი რწენა ჭეშმარიტების დადგენას ემსახურება", - ამბობს გუჯა ავსაჯანიშვილი.
ის ამბობს, რომ უნდა გაეცეს კითხვას პასუხი, რატომ ისროლა ჰაერში ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა და იმედი გამოთქვა ამ კითხვას ბრალდებული საბოლოო სიტყვის ეტაპზე უპასუხებს.
გუჯა ავსაჯანისვილმა დასკვნითი სიტყვა ამით დაასრულა.
ფორუმი