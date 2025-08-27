Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
წულუკიანი სასამართლოში ჩივილით ემუქრება მათ, ვინც „მეორე ქმრის შერთვაზე“ წერს

თეა წულუკიანი, „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, სადავო პარლამენტის წევრი.
თეა წულუკიანი, „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, სადავო პარლამენტის წევრი.

სადავო პარლამენტის წევრი, „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც იყო კულტურისა და იუსტიციის მინისტრი, თეა წულუკიანი სასამართლოში ჩივილით ემუქრება მათ, ვინც მის შესახებ „სიბინძურე“ გაავრცელა. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელ „ფეისბუკში“ დაწერა.

„ყველა ის პირი, ვინც მეორე დღეა, სიბინძურეს ავრცელებთ (მეორე ქმარი შეირთოო და არღვევთ ათობით ადამიანის პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებას), სასამართლოში შევხვდებით!“ - წერის თეა წულუკიანი და მათ მოუწოდებს: „ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რომ სიბინძურეები და სხვადასხვა უხამსობები წაშალოთ. ან არ წაშალოთ“.

მეორე დღეს სოციალურ ქსელ „ფეისბუკში“ სხვადასხვა სფეროს წარმოამდგენლები ავრცელებენ ინფორმაციას თეა წულუკიანის შესაძლო მეორედ გათხოვების შესახებ. პოლიტიკოსი სოცურ ქსელში სწორედ ამ ცნობას გამოეხმაურა როცა პოლიტიკოსს, „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის“ ყოფილ ლიდერს, ირინა სარიშვილს უპასუხა:

„გერგეტის სამებაში დავიწერე ჯვარი ნუგზარ კაკულიაზე, სადაც ორივე მხარე მოძღვრის წინაშე ჩვენივე ნებით დავდექით. ჯვრის ერთგულება კი ჩემი ერთ-ერთი თვისებაა, რომელსაც ვერ მოვიშლი“.

თეა წულუკიანი 2016 წელს, იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის დროს გათხოვდა. მან ნუგზარ კაკულიაზე იქორწინა. მათ 2017 წლის მარტში შვილი ეყოლათ.

პოლიტიკოსმა ბოლო დეკლარაცია 2025 წლის თებერვალში შეავსო. ოჯახის შესახებ მონაცემები ამ დოკუმენტშია ასახული.

