საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა თანამშრომელს ხელფასი დაუქვითა აქციაზე გამოსვლის გამო

ამასთან, მაუწყებელმა თანამშრომელი გააფრთხილა, რომ თუ 12 თვის განმავლობაში „ანალოგიურ ან სხვა სახის დარღვევას“ დაუშვებს, სამსახურიდან გაათავისუფლებს.
ეს სანქცია უკავშირდება სიტყვით გამოსვლას რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის წინ, როდესაც გიგა კიტიამ თქვა:
„მე ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯერ კიდევ მოქმედი თანამშრომელი, რომელიც, სამწუხაროდ, იმ ტაშ-ფანდურიდან გესალმებათ, როგორიც თქვენი და ზოგადად ცხოვრება როგორი უნდა იყოს, ისეთი საქართველო იხატება, მაგრამ როგორი საქართველოა, იმაზე არ გელაპარაკებათ“.
გიგა კიტიამ 28 აგვისტოს გამოაქვეყნა მაუწყებლის ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, თამარ შუბლაძის 28 ივლისით დათარიღებული წერილი, რომელშიც შუბლაძე წერს, რომ მაუწყებლის თანამშრომელი ვალდებულია, „არ მისცეს ინტერვიუ“ ხელმძღვანელის თანხმობის გარეშე და „არ უნდა დააყენოს ეჭვქვეშ მაუწყებლის მიუკერძოებლობის და სამართლიანობის პრინციპები“.
„ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ 2025 წლის 29 ივნისს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას მონაწილეობა მიიღეთ საჯარო გამოსვლაში, სადაც უარყოფით კონტექსტში ისაუბრეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობასთან დაკავშირებით (რომელიც ასევე განთავსებულია სოციალური მედიის გვერდზე Formula ფორმულა“, - წერდა მას მაუწყებლის წარმომადგენელი და ამასთან დაკავშირებით ახსნა-განმარტებას სთხოვდა.
საბოლოოდ, გიგა კიტიას მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა თინათინ ბერძენიშვილმა „დისციპლინური სანქცია“ დააკისრა და სექტემბრის თვის ანაზღაურებიდან დაუქვითა 30%.
საფუძვლად მითითებულია, რომ გივი [იგივე გიგა] კიტიამ „საჯარო სივრცეში გავრცელებული განცხადებებით მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის ეჭვქვეშ დაყენებით“, დამსაქმებელს მიაყენა რეპუტაციული ზიანი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა არხიდან თანამშრომლების გათავისუფლების პროცესი 11 აპრილს დაიწყო.
მას შემდეგ იმ 10-ზე მეტ ადამიანთან შეწყდა კონტრაქტები, რომლებიც პროევროპული აქციების პარალელურად მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ნაკლოვანებებსა და ხელისუფლების მიმართ მიკერძოებაზე საუბრობდნენ.
პლატფორმა „მაყურებელი“ იუწყება, რომ „ბოლო რვა თვეში საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მინიმუმ 27 თანამშრომელი გაათავისუფლეს, შეუცვალეს პოზიცია, ჩამოაშორეს საქმიანობას ანდა იძულებული გახადეს, არხი დაეტოვებინა“.
„გათავისუფლებულ თანამშრომლებს ხელი ჰქონდათ მოწერილი განცხადებაზე, რომელიც მათ შორის აღნიშნავდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს, არ ასახავს მოვლენებს სიღრმისეულად და მიუკერძოებლად“, - წერს პლატფორმა.
