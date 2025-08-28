ტელეკომპანია იმედმა დეტალურად გაავრცელა რამდენიმე ორგანიზაციის შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია. სახელისუფლებო არხი აცხადებს, რომ „დოკუმენტი მოიპოვა“, რაშიც წერია „რისთვის დაიხარჯა მესამე სექტორის ფული“.
იმედის ცნობით, ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშები დაყადაღდა, რადგან მათ შეისყიდეს გარკვეული სახის ნივთები. მათ შორის:
„საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ“:
- 8 ნიღაბი - 100 ლარი;
- 5 დამცავი სათვალე - 174 ლარი;
- 12 წყალგაუმტარი ქურთუკი - 1440 ლარი;
- 4 ნიღაბი - 40 ლარი;
- 4 მთლიანი ნიღაბი - 52 ლარი;
„სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა“:
- 35 ბინტი - 18,55 ლარი;
- 35 ეთანოლსეპტი (სადეზინფექციო ხსნარი) - 12,95 ლარი;
- 35 ლეიკოპლ getwell (ე.წ. სანტავიკი)
- 100 ნიღაბი (KN 95) - 224 ლარი;
- 22 რესპირატორი - 254,1 ლარი;
- 15 რესპირატორი - 109,5 ლარი;
- 2 აეროზოლი - 22,8 ლარი;
- 10 დამცავი კეპი - 149 ლარი;
- 4 სათვალე - 58,4 ლარი;
- 16 სათვალე - 246,4 ლარი;
- 35 წიწაკის სპერეი - 875 ლარი.
სიუჟეტის ავტორმა, ტელეკომპანია „იმედის“ ჟურნალისტმა სოფო ბერიძემ 27 აგვისტოს ეთერში გასულ სიუჟეტში თქვა, რომ პირბადეები შეიძინეს „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდმა“, „დემოკრატიის მცველებმა“ და „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმაც“.
„საბოტაჟის საქმეს კერავენ და სპირტის და ბინტის გარდა ვერაფერი ნახეს, იმიტომ რომ არ არის. აირწინაღი, სპირტი და ბინტიც ველზე უსაფრთხო მუშაობისთვისაა საჭირო და ამას თანამშრომელთა შრომითი უსაფრთხოების დაცვა ქვია და არა საბოტაჟი“, - ამბობს „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
დღეს, 27 აგვისტოს, ცნობილი გახდა, რომ დააყადაღეს შვიდი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშები. ეს ორგანიზაციებია:
- „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი“;
- „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ (ISFED);
- „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI);
- „დემოკრატიის მცველები“;
- „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ (GDI);
- „საფარი“;
- „სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ (ყოფილი EMC).
პროკურატურის შუამდგომლობა ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა.
მათ 2024 წლის ბოლოს საპროტესტო აქციების „დაფინანსებას“ ედავებიან, „საბოტაჟის საქმის“ ფარგლებში. ამავე საქმის ფარგლებში მარტში დააყადაღეს საქველმოქმედო ორგანიზაციები, მათ შორის „ნანუკას ფონდი“.
„ქართული ოცნების“ წარმომადგენლის, დეპუტატ ლევან მაჭავარიანის თანახმად, ორგანიზაციები „ირიბად ახალისებდნენ“, რომ აქციის მონაწილეებს „მეტი დანაშაული ჩაედინათ“. მისი თქმით, „რა თქმა უნდა, აქ იკვეთება საბოტაჟის მცდელობა და შესაბამისად, პროკურატურა ყველაფერზე პასუხს გასცემს“.
გამოძიება ასევე ამბობს, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობა „სრულად იყო მიმართული ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული პირების და მათი ოჯახის წევრებისთვის ფინანსური მფარველობის უზრუნველსაყოფად“ - როდესაც აქციებზე „ძალადობის საქმეების“ მიმართ არაერთი კითხვა არსებობს.
ამ შვიდივე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დღესვე ბრიფინგი გამართეს და თქვეს, რომ „ხალხის მტრებს სურთ, რომ აღარ შეგვეძლოს დახმარება“, თუმცა ამის მიუხედავად, მუშაობას არ შეწყვეტენ.
