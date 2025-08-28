Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

Newsweek-ი: ნატოს თვითმფრინავები ნორვეგიის მახლობლად რუსულ წყალქვეშა ნავებს ეძებენ,

მსოფლიოში უდიდესი ავიამზიდი, Gerald R. Ford-ი ხმელთაშუა ზღძვაში.
მსოფლიოში უდიდესი ავიამზიდი, Gerald R. Ford-ი ხმელთაშუა ზღძვაში.

ჟურნალ Newsweek-ის ცნობით, ნატოს ქვეყნების "წყალქვეშა ნავებზე მონადირე" თვითმფრინავები ბოლო დღეებში აქტიურად ეძებენ რუსულ წყალქვეშა ნავებს, რომლებიც, შესაძლოა, ნორვეგიის დასავლეთით მოქმედი ამერიკული ავიამზიდების ჯგუფის მახლობლად იმყოფებოდნენ.

გამოცემის ცნობით, P-8A Poseidon-ის ტიპის "წყალქვეშა ნავებზე მონადირე" თვითმფრინავების გაზრდილი აქტივობა იმითაა გამოწვეული, რომ ამ წყლებში, მოსალოდნელია, იყოს სამი რუსული წყალქვეშა ნავი, რომლებმაც
რამდენიმე დღის წინ დატოვეს სევერომორსკის ბაზა.

გაზეთ The Вarents Observer-ის ცნობით, გზაშია „იასენის“ კლასის სამი ატომური წყალქვეშა ნავი.
ნორვეგიის ზღვაში პატრულირებაში მონაწილეობენ შოტლანდიაში, ისლანდიასა და ნორვეგიაში ბაზირებული ამერიკული, ბრიტანული და ნორვეგიული თვითმფრინავები.

ავიამზიდების მოიერიშე ჯგუფის შემადგენლობაში - რომელსაც ავიამზიდი Gerald R. Ford-ი მეთაურობს - ასევე შედის ნორვეგიული სამხედრო ხომალდები.

ავიამზიდის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტში ნათქვამია, რომ ნორვეგიის სანაპიროებთან ოპერაციის მიზანი იყო „კოლექტიური შეკავებისა და ევროატლანტიკური რეგიონის დაცვისადმი ერთგულების დემონსტრირება“.


ნატოს წარმომადგენლებმა Newsweek-ის თხოვნას კომენტარის შესახებ, არ უპასუხეს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG