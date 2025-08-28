Newsweek-ი: ნატოს თვითმფრინავები ნორვეგიის მახლობლად რუსულ წყალქვეშა ნავებს ეძებენ,

ჟურნალ Newsweek-ის ცნობით, ნატოს ქვეყნების "წყალქვეშა ნავებზე მონადირე" თვითმფრინავები ბოლო დღეებში აქტიურად ეძებენ რუსულ წყალქვეშა ნავებს, რომლებიც, შესაძლოა, ნორვეგიის დასავლეთით მოქმედი ამერიკული ავიამზიდების ჯგუფის მახლობლად იმყოფებოდნენ.
გამოცემის ცნობით, P-8A Poseidon-ის ტიპის "წყალქვეშა ნავებზე მონადირე" თვითმფრინავების გაზრდილი აქტივობა იმითაა გამოწვეული, რომ ამ წყლებში, მოსალოდნელია, იყოს სამი რუსული წყალქვეშა ნავი, რომლებმაც
რამდენიმე დღის წინ დატოვეს სევერომორსკის ბაზა.
გაზეთ The Вarents Observer-ის ცნობით, გზაშია „იასენის“ კლასის სამი ატომური წყალქვეშა ნავი.
ნორვეგიის ზღვაში პატრულირებაში მონაწილეობენ შოტლანდიაში, ისლანდიასა და ნორვეგიაში ბაზირებული ამერიკული, ბრიტანული და ნორვეგიული თვითმფრინავები.
ავიამზიდების მოიერიშე ჯგუფის შემადგენლობაში - რომელსაც ავიამზიდი Gerald R. Ford-ი მეთაურობს - ასევე შედის ნორვეგიული სამხედრო ხომალდები.
ავიამზიდის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტში ნათქვამია, რომ ნორვეგიის სანაპიროებთან ოპერაციის მიზანი იყო „კოლექტიური შეკავებისა და ევროატლანტიკური რეგიონის დაცვისადმი ერთგულების დემონსტრირება“.
ნატოს წარმომადგენლებმა Newsweek-ის თხოვნას კომენტარის შესახებ, არ უპასუხეს.
