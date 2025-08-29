მერცი: "პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ პუტინს შორის შეხვედრა როგორც ჩანს არ შედგება“

გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მცდელობებისას უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ქვეყნების პრეზიდენტებს, ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმირ პუტინს შორის პირადი შეხვედრა "როგორ ჩანს არ შედგება", მერცი ხუთშაბათს, 28 აგვისტოს, საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს შეხვდა.
„ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ პუტინს შორის შეხვედრა როგორც ჩანს არ შედგება“, - თქვა მერცმა დიპლომატიური ძალისხმევის გაგრძელებაზე საუბრისას.
26 აგვისტოს გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები მზად არიან გააძლიერონ რუსეთზე სანქციებით ზეწოლა, თუ პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა არ დაორგანიზდ და მოსკოვი მის გასამართად ინიციატივას არ გამოიჩენს.
აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკმაყოფილოა უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით, თუმცა არა გაკვირვებული. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა კეროლაინ ლევიტმა ბრიფინგზე განაცხადა, ბოლო დღეებში უკრაინის ქალაქების დაბომბვის კომენტირებისას.
ლევიტის თქმით, ვაშინგტონი უშვებს, რომ რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტები, ვლადიმირ პუტინი და ვოლოდიმირ ზელენსკი, ამ ეტაპზე თავად არ არიან მზად კონფლიქტის დასასრულებლად. პრესმდივანმა აღნიშნა, რომ ტრამპი ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებით განცხადებებს მოგვიანებით გააკეთებს.
ამერიკის შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ უკრაინაში ომი 2025 წლის ბოლომდე დასრულდება.
ამასთან, 27 აგვტისტოს ტრამპმა აღნიშნა, რომ მზადაა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების დასაწესებლად, თუ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მშვიდობის დამყარების სურვილს არ გამოიჩენს.
უკანასკნელი მონაცემებით 28 აგვისტოს ღამიღ, კიეზე რუსული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 23-მდე გაიზარდა, ნანგრევებიდან გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსეთმა უკრაინის ქალაქები 629 რაკეტითა და დრონით დაბომბა. კიევში დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსები, კერძო სახლები და საბავშვო ბაღები. ზიანი მიადგა უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაციის შენობას, ბრიტანული საბჭოსა და რადიო თავისუფლების ოფისებსაც.
