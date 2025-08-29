ბათუმში ახალგაზრდების ჩხუბის საქმეზე გამოძიება „ჯგუფური ძალადობის“ მუხლით დაიწყო

ასევე უცნობია, არიან თუ არა სრულწლოვანები ინციდენტის მონაწილეები.
ძალადობის ამსახველ ვიდეოში, რომელიც ტელეგრამზე გავრცელდა, ჩანს, როგორ ურტყამენ წაქცეულ ადამიანს წიხლებს, მოგვიანებით როგორ ცდილობენ მის დახრჩობას და სხვა დეტალები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე - ჯგუფური ძალადობის მუხლით.
ბრალდება ორი წლით პატიმრობას ითვალისწინებს.
ინციდენტი 28 აგვისტოს დილას მოხდა.
„ტვ პირველის“ კადრებში ჩანს, რომ პოლიციელები საგამოძიებო მოქმედებებს შემთხვევის ადგილას 29 აგვისტოს, დილის საათებში ატარებდნენ.
რადიო თავისუფლებისთვის უცნობია, მომხდარიდან რამდენ ხანში მივიდა ადგილზე პოლიცია ან ვინ გამოიძახა.
რა ჩანს კადრებში
მომხდარის ამსახველი ვიდეოს კადრები იწყება სცენით: ბათუმში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე, „შუა პარკთან“ ოთხი ახალგაზრდა შემოხვეულია ძირს დაგდებულ ბიჭს. ოთხიდან ორი მას ხელებსა და წიხლებს ურტყამს, ორი კი მათ შეჩერებისკენ მოუწოდებს.
„ეყოფა, ამის დედაც მოვ**ან“, - ამბობს ერთი.
„მოიცა ერთი წუთი“, - ამბობს მეორე.
შემდეგ კადრი გადადის, - ჩანს კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა.
როდესაც კადრი მსხვერპლზე ბრუნდება, ის უკვე სკვერის სკამთან ზის მიწაზე, ერთ-ერთ ახალგაზრდას ჰყავს ძალით გაკავებული და აგრძელებს ხელების რტყმას.
მეორე, - რომელიც მანამდე ამბობდა, „მოიცა ერთი წუთით“, - ამჯერად წიხლს ურტყამს წაქცეულს.
პირველი აგრძელებს მის ფეხებით გაკავებას, კისერზე ფეხებს უჭერს, შემდეგ ხელებს ახვევს თავზე და მის დახრჩობას ცდილობს.
„მიშველეთ!“ - ყვირის მსხვერპლი.
ამასობაში სხვა რამდენიმე ახალგაზრდა აქცევს კიდევ ერთ ბიჭს, აგდებენ მიწაზე და ურტყამენ.
ინციდენტის მონაწილე, სავარაუდოდ, ორი ახალგაზრდა რუსულ ენაზე ლაპარაკობს, დანარჩენები - ქართულად.
გამოძიების ვერსია ჯერჯერობით უცნობია - შსს-ს განცხადება არ გაუვრცელებია.
პირველადი ცნობებით, ძალადობის გარდა, ადგილი ჰქონდა ძარცვასაც.
რადიო თავისუფლება ცდილობს დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას, მათ შორის, შესაძლო თვითმხილველებთან.
