უკრაინის ომში 220 ათასამდე რუსი სამხედრო დაიღუპა - "მედუზა" და "მედიაზონა"

2025 წლის აგვისტოსთვის, უკრაინასთან ომში რუსეთის დანაკარგებმა დაახლოებით 219 ათასი ადამიანი შეადგინა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ გამოცემები „მედუზა“ და „მედიაზონა“, რომლებმაც შეისწავლეს მემკვიდრეობის საქმეთა რეესტრი და გარდაცვლილთა სახელების სია, რომელსაც ჟურნალისტები და მოხალისეები აღნუსხავდნენ.
მემკვიდრეობის საქმეთა რეესტრის მონაცემების გაანალიზების საფუძველზე, ჟურნალისტები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ რუსეთის არმიაში დანაკარგები ყოველწლიურად მკვეთრად იზრდება. თუ 2023 წელს ფრონტზე დაახლოებით 50 ათასი რუსი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, 2024 წელს - უკვე დაახლოებით 93 ათასი.
მამაკაცთა სიკვდილიანობის რეკორდულმა მაჩვენებელმა 2024 წლის ნოემბერში მიაღწია 3 ათას გარდაცვლილს კვირაში. როგორც "მედიაზონა" წერს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ "2024 წლის მეორე ნახევარში დაიწყო სასამართლოებისადმი მასობრივი მიმართვიანობა სამხედრო მოსამსახურეთა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან დაღუპულად გამოცხადების მოთხოვნით".
დაღუპულთა სახელების სიაში, რომელსაც BBC-ის რუსული სამსახური და "მედიაზონის" ჟურნალისტები ადგენენ ღია წყაროებზე დაყრდნობით, 2025 წლის აგვისტოს ბოლოს 125 681 ადამიანი ირიცხებოდა. აღსანიშნავია, რომ ეს რიცხვი ყველა დანაკარგს არ ასახავს, რადგან საჯაროდ სიკვდილის ყველა შემთხვევის შესახებ არ ხდება ცნობილი.
რუსეთის ხელისუფლება ოფიციალურად არ ასახელებს უკრაინასთან ომში დაღუპულთა და დაჭრილთა რაოდენობას. დასავლური მედია დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით წერდა, რომ დანაკარგები ასობით ათასს შეადგენს - საუბარია დაღუპულებსა და დაჭრილებზე.
რუსეთისა და უკრაინის დანაკარგების საერთო რაოდენობამ, დასავლური დაზვერვის მონაცემებით, რომლის შეფასებებსაც მედია ციტირებდა, შეიძლება მილიონ დაღუპულსა და დაჭრილს მიაღწიოს, რუსული დანაკარგები კი, სავარაუდოდ, ამასაც აღემატება.
