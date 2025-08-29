92 წლის ასაკში გარდაიცვალა კომპოზიტორი როდიონ შჩედრინი

29 აგვისტოს, გამთენიისას, გარდაიცვალა კომპოზიტორი და პიანისტი, როდიონ შჩედრინი. მისი სიკვდილის შესახებ ცნობა მოსკოვის "დიდმა თეატრმა" გაავრცელა.
"სიცოცხლის 93-ე წელიწადში გარდაიცვალა თანამედროვეობის უდიდესი გენიოსი, მსოფლიო კლასიკოსი როდიონ კონსტანტინის ძე შჩედრინი" - ნათქვამია განცხადებაში. ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ შჩედრინი არის "უნიკალური მოვლენა და ეპოქა მსოფლიო მუსიკალური კულტურის ცხოვრებაში".
გარდაცვალების ადგილზე და მიზეზებზე განცხადებაში ნათქვამი არ არის.
შჩედრინი 1932 წლის 16 დეკემბერს, მოსკოვში დაიბადა. იგი იყო შვიდი ოპერის, ხუთი ბალეტის, სამი სიმფონიის, კამერული მუსიკის მრავალი ნაწარმოების ავტორი, მუსიკას წერდა ასევე ფილმებისთვის და თეატრის სპექტაკლებისთვის. მის ყველაზე ცნობილ ნაწარმოებებს შორისაა "კუზიანი ცხენი", "კარმენ-სიუიტა", "ანა კარენინა", ოპერები "მკვდარი სულები", "ლოლიტა". შჩედრინი წერდა მუსიკას თეატრალური დადგმებისთვის, რომლებიც ეფუძნებოდა მაიაკოვსკის, ჩეხოვის ნაწარმოებებს. შჩედრინს ეკუთვნის ასევე "დრამატული ფრაგმენტი ორკესტრისათვის 'მოსკოვი-პეტუშკი'", ვენედიქტ ეროფეევის ლიტერატურული ნაწარმოების მოტივებზე.
შჩედრინს მიღებული აქვს არაერთი პრემია და პრიზი, იყო საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, დაჯილდოებულია რუსეთის ორდენით "სამშობლოს წინაშე დამსახურებისთვის", საბჭოთა დროს ხელმძღვნელობდა რუსეთის კომპოზიტორთა კავშირს - რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური მის კოლეგებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ რანგში ის ცდილობდა მუსიკოსები დაეცვა ხელისუფლების რეპრესიებისგან. 1989 წელს იგი აირჩიეს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატად, იყო წევრი რეგიონთაშორისი ჯგუფისა, რომელიც აერთიანებდა დემოკრატიული რეფორმების მომხრეებს.
ლიეტუვის დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შჩედრინმა ამ ქვეყნის მოქალაქეობა მიიღო.
როდიონ შჩედრინი ქორწინებაში იყო ბალეტის მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავ მაია პლისეცკაიასთან. 1990-იანი წლებიდან წყვილი ძირითადად გერმანიაში, მიუნხენში ცხოვრობდა. პლისეცკაია 2015 წელს გარდაიცვალა.
შჩედრინის მუსიკა ხშირად გადაიცემოდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ტალღებით, იგი პირადადაც ბევრჯერ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების გადაცემებს.
