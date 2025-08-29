ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ამყარებს "რაშიზმის" ცნების განსაზღვრებას

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა კანონს "უკრაინელი ხალხის ეროვნული მახსოვრობის სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლების შესახებ", რომელშიც ოფიციალურ დონეზეა გამყარებული ე.წ. "რაშიზმის" ცნების განსაზღვრება - იუწყება უკრაინის პარლამენტი.
კანონში "რაშიზმი" განსაზღვრულია როგორც "ახალი სახეობა ტოტალიტარული იდეოლოგიისა და პრაქტიკების, რომლებიც საფუძვლად უდევს აგრესორ სახელმწიფოში (რუსეთი) ფორმირებულ რეჟიმს და რომლებიც ეფუძნება რუსული შოვინიზმისა და იმპერიალიზმის ტრადიციებს, საბჭოთა კავშირის კომუნისტური რეჟიმის და ნაციონალ-სოციალიზმის (ნაციზმის) პრაქტიკებს".
კანონი უკრაინული ენის და კულტურული მემკვიდრეობის მახსოვრობის დაცვას განსაზღვრავს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების შემადგენელ ნაწილად. "2014 წლის თებერვალში უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ შეიარაღებულ აგრესიაში აგრესორი სახელმწიფო მანიპულირებს ისტორიული მოვლენების ინტერპრეტაციით. რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული აგრესიის ერთ-ერთი კომპონენტია მისწრაფება უკრაინელებს წაერთვათ მათი ისტორიული მახსოვრობა" - ნათქვამია დოკუმენტში.
კანონი ასევე განსაზღვრავს ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა "ბრძოლა უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის", "ეროვნული მახსოვრობა", "ისტორიული ანტიუკრაინული პროპაგანდა", "უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები". კანონით სრულ სახელმწიფო მხარდაჭერას უცხადებენ უკრაინის ისტორიის სამეცნიერო კვლევებსა და ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაციის ძალისხმევას.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, ტერმინი "რაშიზმი" გაჩნდა რუსეთის არმიის მხრიდან 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში შეჭრის შემდეგ. მოგვიანებით, ეს ტერმინი უკრაინაში განისაზღვრა როგორც "რუსეთის ფედერაციის მმართველი რეჟიმის იდეოლოგია და პრაქტიკა" და მისი გამოყენება დაიწყეს 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. ეს ცნება კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში სრული მასშტაბით შეიჭრა, 2022 წლის თებერვალში.
