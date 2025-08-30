ევროკავშირი: რუსეთი ვერ მიიღებს გაყინულ აქტივებს, თუ უკრაინას რეპარაციას არ გადაუხდის

უკრაინისთვის რეპარაციის გადახდის გარეშე რუსეთი ვერ მიიღებს თავის გაყინულ აქტივებს - აცხადებს ევროკავშირის საგარეო-პოლიტიკური ლიდერი, კაია კალასი.
"ცეცხლის შეწყვეტის, ან სამშვიდობო შეთანხმების არსებობის პირობებში ამ აქტივებისთვის რუსეთის დაბრუნება ჩვენთვის წარმოუდგენელია, თუკი ის უკრაინას რეპარაციას არ გადაუხდის" - კალასის ამ სიტყვებს ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი.
შაბათს ევროკავშირის სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები კოპენჰაგენში მართავენ არაოფიციალურ შეხვედრას, რომელზეც აპირებენ განიხილონ ევროკავშირის ქვეყნებში გაყინული რუსეთის აქტივების საკითხი.
ევროპაში და "დიდი შვიდეულის" ქვეყნებში გაყინულია 210-220 მილიარდამდე ევროს ოდენობის რუსეთის აქტივები. მათი უდიდესი ნაწილი მოდის სახელმწიფო რეზერვებზე, რომლებიც ძირითადად განთავსებულია ბელგიურ პლატფორმაზე Euroclear.
მსხვილი თანხებია დაბლოკილი საფრანგეთშიც - დაახლოებით 19 მილიარდი ევრო. გერმანიამ სუვერენული სახსრებიდან გაყინა 210 მილონამდე ევრო. რუსეთის ცენტრალური ბანკის რეზერვების გარდა, სანქციები შეეხო რუსეთის ბიზნესმენების და კომპანიების კერძო ქონებასაც - მისი მოცულობა შეადგენს 24 მილიარდამდე ევროს.
ამ აქტივების მართვიდან მიღებულ მოგებას ევროკავშირი ნაწილობრივ უკრაინას ურიცხავს. 2025 წლის პირველ ნახევარში კიევმა ამ გზით მიიღო 10 მილიარდ ევროზე მეტი.
