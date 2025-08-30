რუსეთში ბენზინის კრიზისი გრძელდება, ხალხი რიგებში დგას

ტელეგრამარხი Amur Mash-ი წერს, რომ 29 აგვისტოს ბენზინი გაქრა ხაბაროვსკის ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე და ყველა გაფრთხილებულია, რომ АI-92-ის მარკის ბენზინის ლოდინი, სულ ცოტა, ორშაბათამდე მოუწევთ. ბენზინგასამართ სადგურებთან ავტომობილების გრძელი რიგებია.
პრობლემაა როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად.
საწვავის კრიზისი ერთი კვირის წინ დაიწყო, პრიმორიეში. ადგილობრივმა ჩინოვნიკებმა მაშინ ყველაფერში ტურისტები დაადანაშაულეს და ბენზინი ხაბაროვსკიდან მიაშველეს. როგორც იუწყებიან, ხალხს მაშინ, ბენზინგასამართ სადგურებთან, გრძელ რიგებში, ავტომობილებში ეძინათ.
წინა კვირებში, ბენზინის დეფიციტმა თავი იჩინა ანექსირებულ ყირიმშიც.
სახალინის ოლქში ბენზინის გაყიდვა შეიზღუდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრიორიტეტულად ჩათვალა, რომ АI-92-ის მარკის საწვავით მხოლოდ სპეცტრანსპორტის მოემარაგებინა.
რუსეთის მედია და ტელეგრამარხები წერენ, რომ ბენზინის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის სხვადასხვა ნაწილში. პეტერბურგის ბირჟაზე გაძვირების ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს მიწოდების შეფერხებას უკავშირებენ, რაც, თავის მხრივ, დიდწილად გამოწვეულია - უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდასხმებით რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე.
აშშ-ის ელჩმა ნატოში, მეთიუ უიტეკერმა, 29 აგვისტოს, “FOX NEWS”-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინამ მწყობრიდან უკვე გამოიყვანა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი შესაძლებლობების 20%.
საერთაშორისო მედიის ცნობით, დრონებით დაზიანებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აღდგენა გაძნელებულია და ზოგ შემთხვევაში ეს შეუძლებელიც ხდება, რადგან, საერთაშორისო სანქციების გამო, რუსეთს ხელი არ მიუწვდება სათადარიგო ნაწილებზე.
30 აგვისტოს კიევმა გაავრცელა ცნობა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა, დრონების გამოყენებით, რუსეთის კიდევ ორი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბეს - კრასნოდარის მხარეში და სამარის ოლქში. უკრაინის გენშტაბი აცხადებს, რომ ეს არის ზომები რუსეთის შეტევითი პოტენციალის დასასუსტებლად, რათა აიძულონ - შეწყვიტოს აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ.
აგვისტოში უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამიზნე აღმოჩნდა, მათ შორის: აფიპის ნგქ კრასნოდარის მხარეში, „ლუკოილ-უხტანეფტეპერერაბოტკის“ ქარხანა კომის რესპუბლიკაში, ნავთობის გადამქაჩი სადგური „უნეჩა“ ბრიანსკის ოლქში (მაგისტრალურ ნავთობსადენ „დრუჟბაზე“), ვოლგოგრადის ნგქ „ლუკოილ-ვოლგოგრადნეფტეპერერაბოტკა“ და „სლავიანსკ-ეკო“ ყუბანში.
რუსეთის მედია წერს, რომ ბენზინის ფასის ზრდას ხელს უწყობს მოსახლეობის დამოკიდებულებაც. რადგანაც მათ მიწოდების ჩვეულ რიტმში აღდგენის იმედი არ აქვთ და სადაც შესაძლებლობა ეძლევათ, უფრო მეტ ბენზინს ყიდულობენ - მარაგებისთვის.
ფორუმი