კაზრეთში არჩილ მუსელიანცის მხარდამჭერი მსვლელობა გაიმართა

აქცია-მსვლელობა დაბა კაზრეთში, 31 აგვისტო
31 აგვისტოს, პროევროპული აქციებისას დაკავებული არჩილ მუსელიანცის მშობლიურ დაბა კაზრეთში, მისი მხარდამჭერი აქცია-მსვლელობა გაიმართა.

აქციის მონაწილეები თბილისიდან, რესპუბლიკის მოედნიდან, დილით ადრე, დროშებითა და მხარდამჭერი ბანერებით დაიძრნენ.

მსვლელობისას დაარიგეს მათ გაზეთები "თავისუფლების ხმა ციხიდან", სადაც აქციებზე დაკავებულთა ამბები, მათი წერილებია დაბეჭდილი.

აქციის მონაწილეები დაბა კაზრეთში, 31 აგვისტო, 2025 წელი
პროევროპული აქციების მიმდინარეობისას თბილისში სათვალთვალო კამერების დაზიანების ბრალდებით დაკავებულ არჩილ მუსელიანცს 22 აგვისტოს 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა მოსამართლე გიორგი არევაძემ.

პატიმრობაში მყოფმა არჩილ მუსელიანცმა 2025 წლის ეროვნული გამოცდები ჩააბარა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა.

29 წლის არჩილ მუსელიანცი თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, გასული წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას.

ადვოკატი დიმიტრი ვარდიაშვილი ამბობს, რომ მას რამდენიმე დღის განმავლობაში იზოლატორიდან იზოლატორში ეძებდა და როცა საბოლოოდ დიღმის მესამე სამმართველოში მიაკვლია, უკვე სისხლის სამართლის წესით დაკავებული დახვდა.

