კრემლი თვლის, რომ ევროპა აფერხებს ტრამპის სამშვიდობო ძალისხმევას უკრაინაში

Reuters-ის თანახად, კრემლის განცხადების თანახმად, რომ ევროპის ქვეყნები აფერხებენ აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ძალისხმევას უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად და რომ რუსეთი გააგრძელებს ოპერაციას უკრაინაში მანამ, სანამ მოსკოვი არ დაინახავს რეალურ ნიშნებს, რომ კიევი მზადაა მშვიდობისთვის.
კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა რუსული სახელმწიფო მედიის რეპორტიორებს განუცხადა, რომ „ევროპული ომის პარტია“ კვლავ ხელს უშლის აშშ-სა და რუსეთის ძალისხმევას უკრაინაში.
პესკოვმა თქვა ასევე, რომ რუსეთი მადლიერია ტრამპის ამ ძალისხმევისთვის და რომ მოსკოვი გააგრძელებს „სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას“, რადგან აქამდე უკრაინის მხრიდან მშვიდობისკენ მიმართული „საპასუხო“ ნაბიჯები არ უნახავს.
ფორუმი