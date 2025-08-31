საფრანგეთის ელჩი საქართველოს ემშვიდობება

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, შერაზ გასრი, პლატფორმა X-ზე ეხმაურება მისი დიპლომატიური საქმიანობის ვადის ამოწურვას საქართველოში და წერს:
“ნახვამდის საქართველოს. მადლობა ფრანგულ გუნდს მათი ურყევი ერთგულებისა და ფრანგულ-ქართული მეგობრობისადმი ფასდაუდებელი წვლილისთვის. მეც მძიმე გულით მივდივარ, ისევე როგორც ქართველები. გაუმარჯოს“.
შერაზ გასრის ელჩად მუშაობის ვადა ამოეწურა. ის საქართველოში საფრანგეთის ელჩის თანამდებობაზე მუშაობდა 2022 წლის მაისიდან.
მისი ელჩობის პერიოდში საქართველო გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, თუმცა ამავდროულად მმართველი პარტიის გადადგმული ნაბიჯების გამო ქვეყანა სავიზო ლიბერალიზაციის გაუქმების საფრთხის წინაშე დადგა.
შერაზ გასრის შეცვლის ოლივიე კურტო, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა საქართველოში საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აგვისტოს დასაწყისში დანიშნა. განკარგულების თანახმად, ოლვიე კურტო აქამდე უფროსი ადმინისტრატორის პოზიციას იკავებდა.
ფრანგული მედიის ცნობით, ის ასევე მუშაობდა ლისაბონში საფრანგეთის საელჩოს პირველ მდივნად. 2005-2009 წლებში იყო თავდაცვის სამინისტროში ევროპის საკითხებში მრჩეველი, ასევე საგარეო უსაფრთხოების გენერალური დირექტორის შტაბის უფროსი.
