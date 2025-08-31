„დიდი ხანია ერთმანეთი არ გვინახავს“ - პუტინი და ფაშინიანი ერთმანეთს ჩინეთში, სამიტის ფარგლებში  შეხვდნენ

რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. ინფორმაციას რუსული საინფორმაციო სააგენტო „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს.
შეხვედრა ჩინეთის ქალაქ ტიანძინში, „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტის ფარგლებში გაიმართა.
სააგენტოს ცნობით, პუტინმა განაცხადა, რომ ის მოხარულია სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შესაძლებლობის გამო:
„ძალიან მიხარია, რომ გხედავთ და შესაძლებლობა გვაქვს, ვისაუბროთ დღევანდელი და ხვალინდელი ღონისძიებების პარალელურად. დიდი ხანია არ შევხვედრივართ, დაგროვდა უამრავი საკითხი - ორმხრივი, რეგიონული, საერთაშორისო. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი შეხვედრა სასარგებლო და შინაარსიანი იქნება. მიხარია, რომ გხედავთ“, - განაცხადა პუტინმა შეხვედრის დასაწყისში.
პუტინი ფაშინიანს გასული წლის ოქტომბერში, მოსკოვში დამოუკიდებელი ქვეყნების თანამეგობრობის, იგივე დსთ-ს სამიტის ფარგლებში შეხვდა.
31 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით, ჩინეთში, ქალაქ ტიანძინში „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ მორიგი სამიტი იმართება.
