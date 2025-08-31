Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

„დიდი ხანია ერთმანეთი არ გვინახავს“ - პუტინი და ფაშინიანი ერთმანეთს ჩინეთში, სამიტის ფარგლებში  შეხვდნენ

ჩინეთი, ქალაქი ტიანძინი, „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტი, 31 აგვისტო, 2025 წელი
ჩინეთი, ქალაქი ტიანძინი, „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტი, 31 აგვისტო, 2025 წელი

რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. ინფორმაციას რუსული საინფორმაციო სააგენტო „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს.

შეხვედრა ჩინეთის ქალაქ ტიანძინში, „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ სამიტის ფარგლებში გაიმართა.

სააგენტოს ცნობით, პუტინმა განაცხადა, რომ ის მოხარულია სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შესაძლებლობის გამო:

„ძალიან მიხარია, რომ გხედავთ და შესაძლებლობა გვაქვს, ვისაუბროთ დღევანდელი და ხვალინდელი ღონისძიებების პარალელურად. დიდი ხანია არ შევხვედრივართ, დაგროვდა უამრავი საკითხი - ორმხრივი, რეგიონული, საერთაშორისო. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი შეხვედრა სასარგებლო და შინაარსიანი იქნება. მიხარია, რომ გხედავთ“, - განაცხადა პუტინმა შეხვედრის დასაწყისში.

პუტინი ფაშინიანს გასული წლის ოქტომბერში, მოსკოვში დამოუკიდებელი ქვეყნების თანამეგობრობის, იგივე დსთ-ს სამიტის ფარგლებში შეხვდა.

31 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით, ჩინეთში, ქალაქ ტიანძინში „შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის“ მორიგი სამიტი იმართება.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG