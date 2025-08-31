საფრანგეთი გმობს გრენლანდიის საქმეში გარედან ჩარევას

პარიზი გრენლანდიის საქმეებში ბოლო დროს განხორციელებულ გარედან ჩარევას მიიჩნევს, „უპატივცემულოდ და მიუღებლად“, განაცხადა 31 აგვისტოს დანიის ავტონომიურ ტერიტორიაზე ვიზიტის დროს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჟან-ნოელ ბარომ.
აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მას გრენლანდიაზე კონტროლის დამყარება სურს, ხოლო დანიურმა ტელევიზიამ ამ კვირაში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ არქტიკის ამ კუნძულზე გავლენის მოხდენის მიზნით, სულ მცირე, სამი ამერიკელი ჩავიდა. დანიამ ამ ქვეყანაში აშშ-ის საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარა და ახსნა-განმარტება მოსთხოვა.
გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში ვიზიტის დროს, ბარომ განაცხადა, რომ საფრანგეთი გაგზავნის სპეციალისტების ჯგუფს, რათა დანიას დაეხმაროს ამ ტერიტორიის მინერალური რესურსების რუკის უკეთ შედგენაში. დანიის ტერიტორია, გრენლანდია, რომელსაც ავტონომია აქვს, მდიდარია წიაღისეულით, მაგრამ ის არასაკმარისად ათვისებული.
აშშ-ს, დანიასთან 50-იანი წლების შეთანხმებით, კუნძულზე კოსმოსური სამხედრო-საჰაერო ბაზა აქვს.
„ბოლოდროინდელი მანევრები მიუღებელია და უპატივცემულო“, - განაცხადა ბარომ. რომლის ვიზიტი, მისი სიტყვებით, „ევროპული სოლიდარობისა და საფრანგეთის მხარდაჭერის გზავნილს გაუგზავნის დანიას, გრენლანდიას და გრენლანდიის ხალხს“.
„გრენლანდია არ იყიდება“, - დასძინა მან, რითაც გაიმეორა ემანუელ მაკრონის განცხადება, რომელიც ივნისის შუა რიცხვებში გრენლანდიისადმი სოლიდარობის გამოსახატავად ჩავიდა იქ.
