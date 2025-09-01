სიდნეიში რუსეთის საკონსულოს ჭიშკარი ავტომობილით შეანგრიეს

ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში 39 წლის მამაკაცი ავტომობილით შეეჯახა რუსეთის საკონსულოს ტერიტორიის ჭიშკარს. დღეს, 1 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის შესახებ ავსტრალიური მედიაკომპანია ABC იუწყება.
პოლიციამ დილით მიიღო შეტყობინება საკონსულოს შენობასთან თეთრი ფერის, საეჭვო ავტომობილის შესახებ. ადგილზე მისულმა პოლიციელებმა სცადეს მძღოლთან გასაუბრება, თუმცა მან ავტომანქანა დაქოქა და საკონსულოს ჭიშკარი შეანგრია. 39 წლის მძღოლი ამის შემდეგ დააკავეს. დაშავებულია ერთი პოლიციელი.
ინციდენტის გარემოებების დასადგენად დაწყებულ გამოძიებაში ადგილობრივთან ერთად ავსტრალიის ფედერალური პოლიციაც ჩაერთო.
სიდნეიში რუსეთის საკონსულოს ტელეგრამ-არხზე 1 სექტემბერს გამოქვეყნებული ცნობით, თანამშრომლებიდან არავინ დაშავებულა და საკონსულო მუშაობას განაგრძობს.
ფორუმი