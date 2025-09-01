საგარეო უწყება: ევროკომისიას რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში გაეგზავნა

საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ "საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიში ევროკომისიას გუშინ მიეწოდა".
საგარეო უწყებაში ამ ეტაპზე დამატებით განმარტებას არ აკეთებენ.
რადიო თავისუფლებამ საკითხთან დაკავშირებით წერილობით მიმართა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობას. პასუხის მიღების შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლდება.
"ქართული ოცნების" მთავრობას 31 აგვისტომდე ჰქონდა ვადა, რათა ევროკომისიისთვის წარედგინა ანგარიში რვა რეკომენდაციის შესრულებაზე, რაც ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობის მომავალს განსაზღვრავს.
თუკი საქართველოდან გაგზავნილ ანგარიშს ბრიუსელში ობიექტურად შეისწავლიან, მიხვდებიან, რომ “საქართველო პირნათლად ასრულებს თავის ვალდებულებებს“ და არ არსებობს „არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ რაღაცნაირად საფრთხე შეექმნას უვიზო მიმოსვლას“, - უთხრა სადავო პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა 26 აგვისტოს პროსახელისუფლებო “იმედს”. მან თქვა, რომ საგარეო უწყების მიერ “შეკრული" ანგარიში მოიცავს პარლამენტიდან მიწოდებულ მასალებსაც და ბრიუსელში “ერთ-ორ დღეში” გაიგზავნება.
მახაშვილმა, სატელეფონო კომუნიკაციის დროს, რადიო თავისუფლების შეკითხვებს არ უპასუხა.
ივნისის შუა რიცხვებში გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს დემოკრატიის “სერიოზული უკუსვლის” საპასუხოდ, ევროკომისია უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას განიხილავდა. ამ შედეგის თავიდან ასაცილებლად კომისიამ რეკომენდაციები გასცა და შესრულების ვადად აგვისტოს ბოლო დაასახელა.
რადიო თავისუფლებამ 21 აგვისტოს ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან მიიღო პასუხები წერილობით შეკითხვებზე, რომლებიც საქართველოს მხრიდან რეკომენდაციების შესრულებას და უვიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელ მსჯელობას, ასევე ამ საკითხზე წევრი სახელმწიფოების პოზიციებს შეეხებოდა.
"კომისია რეკომენდაციების შესრულებას შეაფასებს შემდეგი ანგარიშის ფარგლებში, რომელიც 2025 წლის ბოლოს გამოქვეყნდება. ამ შეფასების საფუძველზე, უვიზო რეჟიმის შეჩერების თაობაზე სავარაუდო გადაწყვეტილება მიიღება წინასწარ განსაზღვრული მრავალსაფეხურიანი პროცესის შესაბამისად, ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობით", - ნათქვამია ევროკავშირის საელჩოდან მიღებულ წერილში.
საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის პრივილეგიის მოხსნის გადაწყვეტილების მისაღებად ყველა წევრი სახელმწიფოს ერთსულოვნება საჭირო არ არის, საკმარისია კვალიფიციური უმრავლესობა (27 წევრი სახელმწიფოდან 15 სახელმწიფო, სადაც ევროკავშირის მოსახლეობის მინიმუმ 65%-ი ცხოვრობს).
რაც შეეხება კვალიფიციური უმრავლესობის მექანიზმს – აქვს თუ არა დელეგაციას ინფორმაცია, ევროკავშირის რამდენი წევრი ქვეყანა უჭერს ამ ეტაპზე მხარს საქართველოს უვიზო რეჟიმის შეჩერებას? ამ შეკითხვის პასუხად ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში რადიო თავისუფლებას უპასუხებს, რომ დელეგაციას არ შეუძლია წევრი სახელმწიფოების პოზიციებით „სპეკულირება“, „მით უფრო, რომ ის შეიძლება შეიცვალოს გადაწყვეტილების მიღების მომენტისთვის“.
"დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების წინადადება უნდა დამტკიცდეს ევროკავშირის საბჭოს (წევრი სახელმწიფოების) მიერ კვალიფიციური უმრავლესობით — რაც გულისხმობს, რომ ინიციატივას მხარი უნდა დაუჭიროს წევრი სახელმწიფოების მინიმუმ 55%-მა, რომლებიც ევროკავშირის მოსახლეობის სულ მცირე 65%-ს წარმოადგენენ".
საქართველო, სხვა მეზობელი ქვეყნებისგან განსხვავებით, 2017 წლის 28 მარტიდან შენგენის 28 ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს - საქართველოს მოქალაქეს ამ ქვეყნებში მოგზაურობისთვის არ სჭირდება ვიზა, რომლის აღებასაც შესაძლოა რამდენიმე კვირა და თვე და დამატებითი ხარჯები დასჭირდეს. დადებითი პასუხიც გარანტირებული არ არის ხოლმე.
უვიზო მიმოსვლა იძლევა მოგზაურობის სპონტანურად დაგეგმვის შესაძლებლობას, წლების წინ გაყოფილი ოჯახების წევრებს კი ერთმანეთთან შეხვედრას უმარტივებს.
2024 წლის პირველი თვეებიდან კი „ქართულმა ოცნებამ“, პარტნიორი ქვეყნების მოწოდების მიუხედავად, მიიღო კანონები, რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეზღუდა სამოქალაქო ორგანიზაციების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციების სამუშაო გარემო და დაავიწროვა დემოკრატიისთვის სასუნთქი სივრცე.
საპასუხოდ ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალურმა დირექტორატმა საქართველოს მთავრობას წერილი გაუგზავნა და მოსთხოვა ანგარიში რვა რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე. მათ შორის იყო:
- საქართველოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების, მათ შორის შეკრების, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლების, პირადი ცხოვრების დაცულობის უფლების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის უზრუნველყოფა და დაცვა;
- ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების შემზღუდავი იმ კანონმდებლობების გაუქმება, რომლებიც არღვევს დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს და ეწინააღმდეგება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს. კერძოდ, გაუქმდეს კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ და პაკეტი „ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ და გადაიხედოს ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რათა სრულად იყოს დაცული LGBTIQ პირების უფლებები.
"ქართული ოცნების" მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შეკითხვაზე, აპირებს თუ არა ევროკავშირის იმ რეკომენდაციების შესრულებას აგვისტოს ბოლომდე, რომლებიც უვიზო მიმოსვლის პირობების გადახედვის შესაძლებლობას ეხება, უპასუხა, რომ "თუ ასე დადგება საკითხი - მშვიდობა და სტაბილურობა ან ვიზალიბერალიზაცია - რა თქმა უნდა, ჩვენ უპირატესობას მივანიჭებთ მშვიდობას და სტაბილურობას, ეს ქართველი ხალხის არჩევანია".
როგორც კობახიძემ განმარტა, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების მიზეზი „გლობალური ომის პარტიის“ მიერ ქვეყანაში „მეორე ფრონტის“ გახსნის სურვილია.
საქართველოში ევროკავშირის ელჩის, პაველ ჰერჩინსკის განმარტებით, მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სრული პასუხისმგებლობა დამდგარ შედეგზე საქართველოს ხელისუფლებას დაეკისრება.
