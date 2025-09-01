უახლოეს მომავალში თბილისში ჩამოსვლას არ ვაპირებ და აქ არაფერი გასაკვირი არ არის - გახარია

"არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის პოლიტიკური თავშესაფარი. პოლიტიკურ თავშესაფარზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ - ამისგან უნდათ რაღაც მითის შექმნა. ეს არის მუშაობის უფლება, ეს მუშაობაც პირდაპირ დაკავშირებული იქნება საქართველოსთან, ქვეყნის ევროპულ მომავალთან და ეს მუშაობა იქნება დაკავშირებული ექსპერტულ საქმიანობასთან ევროინტეგრაციის და ევროკავშირის გაფართოების, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით. ყველაფერი იქნება საქართველოს ირგვლივ" - ამბობს ის და აზუსტებს: "რომ ვემსახურო ჩემს ქვეყანას აქედან მათ შორის, რა თქმა უნდა მე, ყველა ის ფორმალური პროცედურები უნდა დავიცვა, რომელიც მაძლევს ევროპაში ხანგრძლივად დარჩენის და მოღვაწეობის საშუალებას."
გიორგი გახარიამ კატეგორიულად განაცხადა, რომ ის უახლოეს მომავალში საქართველოში დაბრუნებას არ აპირებს და ამაში გასაკვირი არაფერია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და დღეს ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გერმანიაში წასვლის შემდეგ ბერლინში ცხოვრობს. გახარია ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს იმაში, რომ ევროპაში დაპატიმრების შიშის გამო არ წასულა და ამბობს, რომ მისი დაკავების რესურსი ყოფილ თანაპარტიელებს არ აქვთ, რადგან ეს "მარტივი საქმე არ არის".
"მე არ ვთვლი, რომ ოცნებას აქვს დღეს რესურსი მე დამიჭიროს. მე არ ვთვლი რომ ოცნებას აქვს რესურსი გიორგი გახარია დააპატიმროს, მაგრამ იმის რესურსი, რომ შემიზღუდოს პარტიული და პოლიტიკური საქმიანობა როდესაც საქართველოში ვიქნები, აქვს" - თქვა მან. გახარიას განმარტებით, სირთულეები რაც შეიძლება შეუქმნას საქართველოს ხელისუფლებამ მას, არის საქართველოს დატოვების შეზღუდვა, გამოკითხვებზე დაბარება და ამით მისი მადესკრიდიტებელი კამპანიების აგორება. მისი თქმით, არც გერმანიაში ყოფნაა ადვილი, მაგრამ საქართველოში უფრო მეტად იქნება შეზღუდული.
გიორგი გახარიას პარტია ერთ-ერთი იყო იმ ოთხი პოლიტიკური ძალიდან, რომელმაც 2024 წლის ოქტომბერში საპარტლამენტო არჩევნებში ბარიერი გადალახა და საპარლამენტო მანდატები მოიპოვა. პარტიის წევრებს მანდატებზე საკუთარი ნებით უარი არ უთქვამთ, თუმცა არც საპარლამენტო საქმიანობაში არ ჩართულან, რის გამოც 2025 წლის ზაფხულში მათ მანდატები გაუუქმდათ.
პარტია საქართველოსთვის ლელოსთან ერთად მონაწილეობს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაგეგმილ თვითმმმართველობის არჩევნებში მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. თბილისში ლელო და გახარიას პარტია საერთო კანდიდატით არიან წარმოდგენილები - თბილისის მერობის მათი კანდიდატი ლელოს პოლიტ.საბჭოს თავმჯდომარე, ირაკლი კუპრაძეა. პარტია ლელოს ორივე დამფუძნებელი, ბადრი ჯაფარიძეც და მამუკა ხაზარაძეც სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო დაპატიმრებული არიან. ისინი ციხეს 2026 წლის დასაწყისში დატოვებენ.
გიორგი გახარია შეცდომად მიიჩნევს პარლამენტში შესვლაზე ოპოციური პარტიების მხრიდან ბოიკოტს.
"ჩვენ ამ შეცდომის გამოსწორების პატარა რესურსი გვაქვს დარჩენილი - შევძლებთ ამის გამოყენებას თუ ვერა, ეს პირდაპირ იქნება დამოკიდებული იმ გარემოზე, რომელიც შეიქმნება თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ.
ხელისუფლების გაუაზრებელმა ქმედებებმა და ოპოზიციის შეცდომებმა ქვეყანა დააყენა მდგომარეობაში, როდესაც 4 ოქტომბრის არჩევნები ასე ჩატარდება თუ ისე ჩატარდება, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ქვეყანას უფრო დიდი გამოწვევები აქვს" - ამბობს გიორგი გახარია ბერლინიდან. ის აკრიტიკებს მათ, ვინც 2024 წლის არჩევნებში ბიზნესიდან პოლიტიკურ პროცესში იყვნენ ჩართულები მათ შორის პარტიების დაფინანსებით და კითხულობს სად არიან ახლა ეს ადამიანები. ერთ-ერთი, ვისაც მისი კრიტიკა მიემართება, გახარიას თქმით, არის ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, რომლის ფონდიც პროკურატურამ 2025 წლის გაზაფხულზე დააყადაღა.
გახარია შეცდომად მიიჩნევს 4 ოქტომბრის მონიშვნას როგორც გამარჯვების თარიღაც და ასევე ამბობს, რომ როგორც ქართულმა ოპოზიციამ, ისე ევროპამ "საზოგადოებრივი აზრისთვის ბრძოლა წააგეს."
"ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ ამბობდნენ, რომ არ იციან ეროვნული ცნობიერება რა არის, ადამიანები რომლებსაც წლების წინ თვითონ შექონდათ კონსტიტუციაში მუხლები, რომლებსაც დღეს ებრძვიან, ეს ადამიანები დღეს ჩვენ ტრადიციულ ღირებულებებზე ბრძოლას გვიგებენ და კონსერვატიზმს გვასწავლიან.
"დედა დედაა" და ომის შიშით ჩვენ საზოგადოებრივი აზრისთვის ბრძოლა წავაგეთ.
ასევე, მაშინ როდესაც ოცნებას აქვს ბევრად უფრო მეტი მხარდაჭერა საქართველოს მოქალაქეებში და ეს არის დაახლოებით 30-35% და მაშინ როდესაც სახელმწიფოზე ეფექტური კონტროლი აქვთ მათ, ნებისმიერი საუბარი ამბოხზე, რევოლუციაზე, მშვიდობიანზე, არამშვიდობიანზე, არის სისულელე და ტყუილი. ჩვენი მიზანი არის ოცნება შევასუსტოთ" - თქვა მან და იქვე განმარტა, რომ სანამ ოცნების მხარდამჭერების რაოდენობა 20%-ზე არ ჩამოვა, მანამდე ამგვარ საუბრებით მხოლოდ "სულელები" ან "სასარგებლო იდიოტები" იქნებიან დაკავებულები.
