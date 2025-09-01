Accessibility links

კახა კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა

თბილისის მოქმედმა მერმა და მერობის მესამე ვადით კანდიდატმა კახა კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა. 20 კანდიდატიდან 5 ქალია, 2 სპორტსმენი, 7 უკვე ყოფილა საკრებულოს დეპუტატი.

"პროფესიონალი, პატრიოტი და ქალაქზე შეყვარებული ადამიანები" - ასე დაახასიათა კალაძემ თბილისის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატები. 20 კაციანი სია, რომელიც მან დღეს ქართული ოცნების ოფისში წარადგინა, ასე გამოიყურება:

  • შალვა სუთიაშვილი - მორაგბე, ეროვნული ნაკრების კაპიტანი. კალაძემ წარდგენისას ხაზი გაუსვა იმას, რომ არის 4 შვილის მამა, რომელმაც საქართველოში დაბრუნების გადაწყვეტილება ერთი წლის წინ მიიღო.
  • თინათინ ნიბლოშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.
  • ბექა დავითულიანი - ყოფილი პარლამენტისა წევრი, საკრებულოს ყოფილი წევრი, განათლების მინისტრის მოქმედი მოადგილე.
  • გურამ ნიკოლაშვილი - ისტორიკოსი და საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი;
  • ნიკოლოზ კახეთელიძე - საკრებულოს წევრი 2021 წლიდან;
  • ნინო ვარდოსანიძე - საკრებულოს წევრი 2021 წლიდან, აქვს საქართველოს პარლამენტში მუშაობის გამოცდილებაც;
  • ავთანდილ ცინცაძე - მსოფლიო ჩემპიონი სამბოში, საკრებულოს წევრი 2021 წლიდან.
  • კონსტანტინე ზარნაძე - თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გლდანიდან.
  • ბექა ოდიშარია - ყოფილი პარლამენტარი;
  • ოთარ ჩრდილელი - ყოფილი პარლამენტარი.
  • გიორგი ხუროძე - ფინანსისტი;
  • კახა ბერაძე - ეკონომისტი;
  • ლევან არველაძე - საკრებულოს დეპუტატი
  • ლევან აბაშიძე - განათლების სამინისტროში მანდატურის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის აპარატის უფროსი, თბილისის საკრებულოს მოქმედი წევრი.
  • ალექსანდრე მუკათარიძე - ქართული ოცნების ახალგაზრდული სამსახურის ხელმძღანელი.
  • ნოდარ ბოკერია - საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენელი გაეროში.
  • მარიამ გრიგოლიშვილი - პარლამენტში ქართული ოცნების ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი.
  • ლუკა ძაძამია - სამართალმცოდნე.
  • ქეთევან ჭავჭანიძე - ჟურნალისტი, პოეტი, ლექსების კრებულის ავტორი, ჩუღურეთის რაიონში "ქართული ოცნების" ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე.
  • ლალი კოლომიკოვი - ფილოლოგი, საჯარო მმართველობის მაგისტრი;

საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს გაიმართება - ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა ამ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს.


