8 დემონსტრანტის საქმე - ლაივბლოგი (02/09/2025)

12:42 - დამსწრე აუდიტორია მშვიდად ისმენს განაჩენს. სხდომა დასრულდა.
„არ ინერვიულოთ", - ისმის დარბაზში.
მშობლები აცილებენ ბრალდებულებს. „არ გადაიღოთ", - ისმის მანდატურების ხმა.
„წლის ბოლომდე გამოხვალთ", - ხმები აუდიტორიიდან.
12:40 - მონაწილეობაში ბრალდებულებიი:
„ინსაფ ალიევი - გადაკვალიფიცირდეს 226 მუხლზე ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლის ვადით".
„თორნიკე გოშაძე - გადაკვალიფიცირდეს 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლის ვადით".
„გიორგი გორგაძე - გადაკვალიფიცირდეს 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლის ვადით".
„ჯავახიშვილი ნიკოლოზი - გადაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლის ვადით".
„მიმინოშვილი ირაკლი - გადაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლის ვადით".
12:38 - ორგანიზებაში ბრალდებულების განაჩენი:
„ზვიად ცეცხლაძის ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს სს კოდექსი 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლითა და 6 თვის ვადით"
„ვასილ კაძელაშვილის ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს სს კოდექსი 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლითა და 6 თვის ვადით"
„ვეფხია კასრაძის ბრალდება გადაკვალიფიცირდეს სს კოდექსი 226 მუხლზე, ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და განესაზღვროს პატიმრობა 2 წლითა და 6 თვის ვადით"
12:38 - სარეზოლუციო ნაწილი, „ახლავე დატოვეთ თუ მშვიდად ვერ მოუსმენთ, თორემ შევწყვეტ გამოცხადებას".
