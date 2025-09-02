დონალდ ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება აშშ-ის კოსმოსური სამეთაურო შტაბის კოლორადოდან ალაბამაში გადატანაზე

ამ გადაწყვეტილებით ტრამპმა გააუქმა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილება, რაც კოსმოსური სამეთაურო შტაბის კოლორადოში მუდმივად დატოვებას გულისხმობდა და ამით თავის დროზე ბაიდენმა გააუქმა ტრამპის 2021 წლის გადაწყვეტილება სამეთაურო შტაბის ალაბამაში გადატანის შესახებ. თავდაპირველად შტაბი კოლორადოში დროებით განათავსეს, როცა 2019 წელს შეიქმნა აშშ-ის სამხედრო კოსმოსური პროგრამა.
ალაბამის სენატორი ტომი ტუბერვილი და შტატის სხვა ლიდერები მოითხოვდნენ კოსმოსური სამეთაურო შტაბის ალაბამაში მუდმივად განთავსებას და ამის გამო უპირისპირდებოდნენ ბაიდენის ადმინისტრაციას.
ტრამპის განცხადებით, ბაიდენის ადმინისტრაცია მცდარად შეეწინააღმდეგა მის ადრინდელ გადაწყვეტილებასო.
"ჩვენ კოსმოსურ რბოლაში ჩამოვრჩებით ჩინეთსა და რუსეთს" - განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა 2 სექტემბერს.
2022 წელს მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ალაბამაში სწორედ ჰანტსვილს მიენიჭა უპირატესობა ხუთ სხვა ადგილმდებარეობას შორის. თუმცა, ბაიდენმა 2023 წელს არჩია კოსმოსური სამეთაურო შტაბი კოლორადოში დაეტოვებინა, რაც მომხრეთა შეფასებით, საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო სამხედრო მზადყოფნისთვის.
ფორუმი