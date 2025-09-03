„სასწორზე დგას საქართველოს მომავალი, ჩემი სასჯელი არაფერია ამასთან... თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, თავისუფლება ტყვეებს", - დაასრულა სიტყვა საბა სხვიტარიძემ.
საბა სხვიტარიძე მასზე ცემისა და ძალადობის ეპიზოდს იხსენებს:
„მემუქრებოდნენ გაუპატიურებით..ამიყვანეს განყოფილებაში მომთხოვეს მეღიარებინა პოლიციელზე ძალადობა, თუ არ ვაღიარებდი მემუქრებოდნენ გაუპატიურებით და ცემით....
დაუძახეს სპეცეკიპირებაში ჩაცმულ ოთხ ნიღბიანს მიხედეთო, ამის შემდეგ დაიწყო ცემა მირტყამდნენ იქამდე თავში და გვერდებში სანამ არ წავიქეცი და გონება არ დავკარგე, გაგრძელდა ჩემი ცემა...
შემოდიან გამომძიებლები.. „ცემისგან გული ამერია".
ამის შემდეგ სხვა სართულზე აიყვანეს და იქაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ:
„შეუძლოდ ვგრძნობდი თავს, რაზეც მივიღე ირონიული დამოკიდებულება", - ამბობს ის, მან ადვოკატი მოითხოვა უარი მიიღო, ისევ დაუძახეს ორ ნიღბიანს.
„სამი პოლიციელი მაკავებდა, ორი ნიღბიანი მირტყამდა ფეხებით, ჩექმებით.. ორი თვის მანძილზე მიჭირდა მოძრაობა და გადაადგილება, ყველაზე ცინიკური ისაა, რომ ჩემს ცემაში მონაწილეები აქ აძლევენ ჩვენებას, მაგალითად მიხეილ სუჯაშვილი, სალომე ედიშერაშვილი".
„მოწმეები ტყუიან როცა ამბობენ, რომ მე პოლიციელებზე ვიძალადე, რადგან პროკურატურაც თავად ამბობს, რომ მე პოლიციელზე არ მიძალადია“, - ამბობს საბა სხვიტარიძე. ის გულისხმობს პროკურატურის გადაწყვეტილებას მუხლის გადაკვალიფიიცრებაზე.
მისივე განცხადებით, პოლიციელები ქორთიარტ მარიოტთან პროვოკაციისთვის მივიდნენ.
საბა სხვიტარიძე იწყებს საქმის გარემოებების განხილვას, აცხადებს, რომ უკანონოდ თავისუფლება ზესტაფონისკენ გზაზე აღუკვეთეს", ამის შემდეგ მიმოიხილავს ქორთიარტ მერიოტთან განვითარებულ მოვლენებს გასული წლის 4 დეკემბერს.
„ეს იყო ტიტუშკების თავდასხმა დემონსტრანტებზე.... პროკურატურის ვიდეოში კი ამოჭრილია კონტექსტი.. სხვადასხვა რაკურსით გადაღებულ ვიდეოში, არ ჩანს, რომ მე ჯოხისმაგვრაი ნივტი მიჭირავს, კადრებში ჩანს, რომ ვარ მშვიდად და მშვიდად მივდივარ".
მისივე განცხადებით, ბრალდება მოიყვანა მოწმეები, რომლებიც მირიან ქავთარაძის დაქვემდებარებაში არიან და ერთ განყოფილებაში მუშაობენ, ამიტომ მათი ჩვენებები ობიექტურად ვერ ჩაითვლება".
ის ამბობს, რომ მოწმეებს გამოკითხვის ოქმებში ერთნაირი შეცდომების კი აქვთ დაშვებული. მაგალითად, ქორთიარტ მარიოტის ნაცვლად თბილისი მარიოტს წერენ.
