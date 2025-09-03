11 დემონსტრანტის საქმე - ლაივბლოგი (03/09/2025)

ადვოკატი ნათია კორკოტაძე თხოვნით მიმართავს მოსამართლეს, ვინაიდან მაღალი საჯარო ინტერესია, ამ დარბაზის ზედა იაურის გააღეთო.
უარია.
ბრალდებულები შემოიყვანეს, სხდომა გაიხსნა.
ირაკლი ქერაშვილი და ქეთუნა ქერაშვილი მიმართავს დამსწრეებს: დღეს იქნება ჩვენი ბიჭების საბოლოო სიტყვები, ძალიან გთხოვთ, შეიკავეთ თავი ტაშისგან და ემოციებისგან, ჩვენ ორმაგად გვიჭირს, მაგრამ გაგვაგდებს მოსამართლე და მერე ერთი თვე ვერ ვნახავთ მათ, ვიცი რთულია ჩვენ უფრო გვიჭირს".
მანდატურები დარბაზში სკამს ამატებენ, რაც დამსწრეების ოდენობასაც გაზრდის.
