11 დემონსტრანტის საქმე - ლაივბლოგი (03/09/2025)

11 დემონსტრანტი დღეს მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს საბოლოო სიტყვით მიმართავს. მათი მოსმენის შემდეგ მოსამართლე გადაწყვეტს, როდის გამოაცხადებს განაჩენს. მსგავს საქმეზე მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ხუთ დემონსტრანტს, სამს კი ორი წელი და 6 თვე.

12:13

ადვოკატი ნათია კორკოტაძე თხოვნით მიმართავს მოსამართლეს, ვინაიდან მაღალი საჯარო ინტერესია, ამ დარბაზის ზედა იაურის გააღეთო.

უარია.

12:12

ბრალდებულები შემოიყვანეს, სხდომა გაიხსნა.

12:11

ირაკლი ქერაშვილი და ქეთუნა ქერაშვილი მიმართავს დამსწრეებს: დღეს იქნება ჩვენი ბიჭების საბოლოო სიტყვები, ძალიან გთხოვთ, შეიკავეთ თავი ტაშისგან და ემოციებისგან, ჩვენ ორმაგად გვიჭირს, მაგრამ გაგვაგდებს მოსამართლე და მერე ერთი თვე ვერ ვნახავთ მათ, ვიცი რთულია ჩვენ უფრო გვიჭირს".

12:06

მანდატურები დარბაზში სკამს ამატებენ, რაც დამსწრეების ოდენობასაც გაზრდის.

