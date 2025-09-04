Accessibility links

17-მდე გაიზარდა ლისაბონის ფუნიკულიორზე ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი

ლისაბონის ფუნიკულიორ „გლორიაზე“ ავარია 3 სექტემბერს მოხდა
17-მდე გაიზარდა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონის ფუნიკულიორზე ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დღეს, 4 სექტემბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა ორი დაშავებული.

ავარიის დღეს, 3 სექტემბერს დადასტურებული იყო, სულ მცირე, 15 ადამიანის სიკვდილი. 20-ზე მეტი დაშავდა. მათ შორის არიან გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის, საფრანგეთის, სამხრეთი კორეის, შვეიცარიის, მაროკოს და კაბო-ვერდეს მოქალაქეები.

ლისაბონის ფუნიკულიორ „გლორიაზე“, რომელიც ტურისტებში პოპულარობით სარგებლობს, ტრაგედია 3 სექტემბერს, საღამოს მოხდა. ვაგონი რელსებიდან გადავარდა და შენობას შეეჯახა.

ლისაბონში 3-დღიანი გლოვაა გამოცხადებული.

ავარიის შედეგად განადგურებული ვაგონი. ლისაბონი, 2025 წლის 3 სექტემბერი
ერთ-ერთი ვერსიით, ავარია ბაგირის დაზიანებამ გამოიწვია.

ლისაბონის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მმართველმა კომპანია Carris-მა განაცხადა, რომ ფუნიკულიორის ტექმომსახურება დროულად, პროტოკოლის მიხედვით ხდებოდა. ტრაგედიის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს.

1885 წელს გახსნილი ფუნიკულიორი „გლორია“ ერთმანეთთან აკავშირებს ლისაბონის ცენტრალურ რაიონ ბაიშას და ბორცვზე მდებარე რაიონ ბაირუ-ალტუს.

