Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსეთის ჯარებმა დრონებით მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქზე

საილუსტრაციო ფოტო. რუსული დრონებით შეტევის შედეგად გამოწვეული ხანძარი ქალაქ დნეპრში
საილუსტრაციო ფოტო. რუსული დრონებით შეტევის შედეგად გამოწვეული ხანძარი ქალაქ დნეპრში

უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქი გასული ღამის განმავლობაში რუსული უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევის სამიზნე იყო. მათ შორის ოლქის ადმინისტრაციული ცენტრი, ქალაქი დნეპრი.

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 5 სექტემბერს, დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დნეპრში 15 დრონი მოიგერიეს. საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაცია ადასტურებს პირდაპირ დარტყმას ერთ-ერთ საწარმოზე, სადაც მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ადმინისტრაციას კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია.

ადგილობრივი ტელეგრამ-არხი „დნეპრ ინფო“ იუწყება, რომ რუსული დრონებით შეტევის შედეგად მასშტაბური ხანძრის გაჩენის შემდეგ მაშველებმა დნეპრის მცხოვრებნი გააფრთხილეს ქიმიური საშიშროების შესახებ და ფანჯრების დაკეტვისკენ მოუწოდეს. ქალაქში მდებარეობს არაერთი მსხვილი საწარმო, მათ შორის მეტალურგიული და მანქანათმშენებელი ქარხნები.

უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქებზე სამარზე, პავლოგრადსა და კამენსკოეზეც. დილის ცხრა საათის მდგომარეობით, ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა.







ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG