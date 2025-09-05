ალბი კორძაიას 12-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა - ის რუსთაველზე 2 სექტემბერს დააკავეს

შსს ალბი კორძაიას პოლიციელის დაუმორჩილებლობას ედავებოდა - მის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს, 5 სექტემბერს, გამოიტანა.
აქტივისტი ამბობს, რომ მას ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები აქვს და არსებობს შანსი, რომ პატიმრობის შემდეგ საავადმყოფოში მოხვდეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება მან გაიგო კლინიკაში, სადაც სამედიცინო პროცედურებისთვის იყო მისული.
2 სექტემბერს დაკავებულთა ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე რეჟიმშია - გადაწყვეტილება მხოლოდ რამდენიმე მათგანზეა გამოტანილი.
