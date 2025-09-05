Accessibility links

ალბი კორძაიას 12-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა - ის რუსთაველზე 2 სექტემბერს დააკავეს

ფოტო არქივიდან. ალბი კორძაია სასამართლო სხდომაზე. 6 აპრილი, 2025 წელი. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, 2025 წლის 28 ივნისიდან სასამართლოებში მედიას ეკრძალება ფოტო-ვიდეო გადაღება და აუდიო ჩანაწერის გაკეთება.
მოკლედ

  • 2 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ ალბი კორძაიას 12-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა.
  • 2 სექტემბერს პოლიციამ რუსთაველზე 24 დემონსტრანტი დააკავა - ისინი უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნის გამო.
  • ალბი კორძაიასთვის ეს მესამე პატიმრობა იქნება - ის სამივეჯერ პროტესტის გამოხატვის გამო დააკავეს ადმინისტრაციული წესით.

შსს ალბი კორძაიას პოლიციელის დაუმორჩილებლობას ედავებოდა - მის საქმეზე სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს, 5 სექტემბერს, გამოიტანა.

აქტივისტი ამბობს, რომ მას ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემები აქვს და არსებობს შანსი, რომ პატიმრობის შემდეგ საავადმყოფოში მოხვდეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება მან გაიგო კლინიკაში, სადაც სამედიცინო პროცედურებისთვის იყო მისული.

2 სექტემბერს დაკავებულთა ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე რეჟიმშია - გადაწყვეტილება მხოლოდ რამდენიმე მათგანზეა გამოტანილი.

