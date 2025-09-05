სტრასბურგის სასამართლოში დარეგისტრირდა 6 ქართული ორგანიზაციის საჩივარი FARA-ს წინააღმდეგ - TI

სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა ექვსმა ორგანიზაციამ, მათ შორის ერთმა დამოუკიდებელმა მედიასაშუალებამ. ესენი არიან:
- „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ (TI);
- „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი“ (EPRC);
- „კანონის უზენაესობის ცენტრი“;
- „საქართველოს ევროპული ორბიტა“;
- „სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისათვის“;
- „პუბლიკა“.
„საჩივარი შეეხება როგორც რეპრესიულ კანონმდებლობას, ასევე ამ კანონების საფუძველზე დაწყებულ კონკრეტულ ქმედებებს - კერძოდ, ზოგიერთი მოსარჩელის მიმართ ანტიკორუფციული ბიუროს მხრიდან დაწყებულ მოკვლევას“, - იუწყება „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“.
„ჩვენ ვდავობთ, რომ ხელისუფლების მიზანი არის არა კანონების აღსრულება, არამედ განსხვავებული აზრის ჩახშობა და ჩვენი საქმიანობის შეჩერება, რომ ვეღარ შევძლოთ ადამიანების დახმარება“, - აცხადებს TI.
„ეს კანონები ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებს, კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას, სამართლიანი სასამართლოსა და სხვა უფლებებს“, - მიიჩნევენ მოსარჩელეები.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, საერთო სარჩელით მოთხოვნილია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევების დადგენა. მათ შორის:
- გამოხატვის თავისუფლების (მე-10 მუხლი);
- შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების (მე-11 მუხლი);
- პირადი ცხოვრების პატივისცემის (მე-8 მუხლი) უფლების;
- სამართლიანი სასამართლოს (მე-6 მუხლი) უფლების;
- ასევე, მე-7 („არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე“) და მე-18 (უფლებათა შეზღუდვის გამოყენების ფარგლები) მუხლების დარღვევას.
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლება, ერთი მხრივ, FARA-ს დარღვევას ედავება სხვადასხვა ორგანიზაციას, მათ შორის TI-ს, მეორე მხრივ კი „საბოტაჟის საქმის“ სისხლის სამართლის გამოძიების ფარგლებში იძიებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობას.
სწორედ ამ საქმის ფარგლებში შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშებს დაადეს ყადაღა. რამდენიმე მათგანის წარმომადგენლები უკვე გამოჰკითხეს.
დღეს, 5 სექტემბერს, მაგისტრატ მოსამართლესთან გამოკითხვის დასრულების შემდეგ მედიასთან საუბარში „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ ხელმძღვანელმა თამთა მიქელაძემ თქვა, რომ „ამ პროცესების მიზანი არის სამოქალაქო საზოგადოების განადგურების გეგმის გადაფარვა“.
ფორუმი